In twee jaar tijd 289 mensen in ons land veroordeeld wegens terrorisme ADN

14u31

Bron: Belga 0 belga Archiefbeeld van een proces tegen Syriëstrijders in Brussel. Tussen augustus 2015 en juli 2017 werden in ons land in totaal 289 personen veroordeeld wegens terroristische misdrijven, waarvan 121 bij verstek. In juli 2017 zaten er hiervan 94 opgesloten in een Belgische en 5 in een buitenlandse gevangenis. Dat blijkt uit het antwoord van Justitieminister Koen Geens op een schriftelijke vraag van Jan Penris (Vlaams Belang).

Naast de 99 veroordeelden die in juli opgesloten zaten, was er één geïnterneerd en waren er vier ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken. 54 anderen zijn onder voorwaarden in vrijheid gesteld. Zij worden opgevolgd via de lokale politie, de Justitiehuizen en de lokale task forces. Tien veroordeelden hadden op dat ogenblik hun straf reeds uitgezeten en ook zij worden zo nodig opgevolgd door de lokale task forces. De 121 bij verstek veroordeelden zijn Syriëstrijders die zich nog daar bevinden of inmiddels overleden zijn.

Van de 158 veroordeelden die zich momenteel nog in strafuitvoering bevinden (niet de bij verstek veroordeelden en degenen die hun straf uitgezeten hebben) kregen er vier een criminele straf opgelegd door het Hof van Assisen. De anderen werden correctioneel veroordeeld. Zes kregen een straf van meer dan 15 jaar opsluiting, tien een straf tussen 10 en 15 jaar opsluiting en 28 een straf tussen 5 en 10 jaar opsluiting. In 31 gevallen is er nog een hoger beroep hangende tegen een correctionele veroordeling.