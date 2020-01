In totaal achttien verdachte brieven gestuurd naar kabinetten, in minstens één zat enkel bloem SVM HLA SRB KV

10 januari 2020

10u28

Bron: Belga, eigen info 112 Het parket van Brussel voert een onderzoek naar de brieven met wit poeder die naar de kabinetten van verscheidene ministers zijn gestuurd. Volgens het parket kwamen er achttien poederbrieven toe op negen adressen. In de brief die vanochtend arriveerde op het kabinet van minister van Begroting David Clarinval, zat bloem, zo meldt zijn kabinet.

Het Brussels parket onderzoekt de herkomst van de poederbrieven. Gisteren werden er ook al poederbrieven gestuurd naar het Elysette, de zetel van de Waalse regering in Namen, en naar verschillende kabinetten van Waalse ministers. Toen bleek het om loos alarm te gaan. Het is nog niet duidelijk of er een link is met de brieven die in Namen aankwamen. “Dat maakt deel uit van ons onderzoek”, zegt het parket.

Een van de poederbrieven kwam vanmorgen aan in de Financietoren, waar ministers Maggie De Block en Alexander De Croo (Open Vld) huizen. Ook premier Sophie Wilmès (MR), minister van Justitie Koen Geens (CD&V), minister van Werk en Economie Nathalie Muylle (CD&V), minister van Mobiliteit François Bellot (MR), de FOD Binnenlandse Zaken (waar de post voor minister Pieter De Crem (CD&V) aankomt; nvdr) en de FOD Buitenlandse Zaken (waar ministers van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin en van Pensioenen Daniel Bacquelaine zitten; nvdr) kregen een verdachte brief. Nergens heerst er echter paniek.

De brief op het kabinet van Wilmès werd niet opengemaakt omdat men extra waakzaam was na de verdachte post in Wallonië, legt woordvoerster Elke Pattyn uit. Het kabinet van de premier is bijgevolg niet in quarantaine geplaatst. De civiele bescherming, politie en brandweer zijn intussen weer vertrokken. “Er is heel adequaat, snel en professioneel werk geleverd”, klinkt het. Ook bij De Croo en De Crem werd de brief trouwens niet opengemaakt. Het verdachte voorwerp ligt in een afgebakende zone. Bij De Block werd de brief wel geopend, maar intussen is de quarantaine al voorbij.

Premier Wilmès zegt op Twitter dat haar kabinet niet geëvacueerd werd. Niemand is in quarantaine geplaatst. “We wachten op de resultaten van de analyses. Ik wil de hulpdiensten bedanken voor hun snelle interventie en hun professionalisme.”

De situatie op mijn kabinet is onder controle. Geen quarantaine of evacuatie. We wachten op de resultaten van de analyses. Ik wil de hulpdiensten bedanken voor hun snelle interventie en hun professionalisme. Sophie Wilmès(@ Sophie_Wilmes) link

Bij Geens is er poeder uit de brief gevallen bij het vastnemen, zodat het onmiddellijk duidelijk was dat het om een verdachte zending ging. De Brusselse politie beslist over een mogelijke evacuatie, valt te horen bij het kabinet.

In totaal zouden op zeker zes verschillende plaatsen poederbrieven zijn aangekomen. De Financietoren en het kabinet van minister Ducarme werd in quarantaine geplaatst. Niemand mocht het gebouw binnen of buiten. Intussen is de quarantaine alweer opgeheven. Ook bij de Franse gemeenschapsregering is een verdachte enveloppe aangekomen.

De poederbrieven in Namen bleken gisteren uiteindelijk geen gevaarlijke stoffen te bevatten. De verschillende ministers bleven enkele uren in quarantaine, maar konden het Elysette uiteindelijk verlaten. Het Brussels parket onderzoekt of de poederbrieven die in de hoofdstad aankwamen een verband hebben met die uit Namen. Ook in Namen loopt een gerechtelijk onderzoek naar de poederbrieven.