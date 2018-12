In totaal 15 voetbalvelden nieuw bos dankzij klimaatmars: “Mensen lijken te beseffen hoe belangrijk bomen en bos zijn” AW

07 december 2018

16u23

De organisatoren van de klimaatmars hadden beloofd dat er voor elke deelnemer een vierkante meter bos aangelegd zou worden. Door het grote succes van de Claim the Climate-klimaatmars -met zo'n 75.000 deelnemers- meldt BOS+ dat er 3,75 hectare nieuwe klimaatbossen aangelegd zullen worden in Kortrijk en Willebroek, de rest wordt in Ecuador en Oeganda aangeplant.

Met de belofte voor elke deelnemer een klein stukje bos aan te planten, hoopten organisatoren Climate Express, Klimaatcoalitie en BOS+ zoveel mogelijk mensen in Brussel te krijgen.



Bij BOS+ maken ze zich alvast geen zorgen dat ze in totaal 7,5 hectare bos moeten aanplanten, goed voor 15 voetbalvelden. "Sinds zondag is de bereidheid om te bebossen weer wat groter geworden", zegt Bert De Somviele van BOS+. "Mensen lijken steeds meer te beseffen hoe belangrijk bos en bomen wel zijn. De klimaatmars zit daar vast en zeker voor iets tussen."

Helft in Vlaanderen, helft in de tropen

Zowel in Willebroek als Kortrijk zijn ze blij met het nieuwe bos. Er is bewust voor gekozen om de helft in Vlaanderen en de helft in de tropen aan te planten. "De klimaatverandering is een wereldwijde uitdaging en onze levensstijl in Vlaanderen heeft een impact die tot aan de andere kant van de planeet reikt", klinkt het.

BOS+ zegt hiermee te doen waar het beleid maar niet in slaagt: “We maken werk van een doortastend bos- en klimaatbeleid". Tegelijk lanceert de organisatie een oproep aan grondeigenaars in Vlaanderen, om gronden te laten bebossen.

In totaal namen er zo'n 75.000 activisten deel aan de klimaatmars zondag.

