In T-shirt van dochtertje (11) om vonnis te aanhoren: dader carnavalsmoord Aalst veroordeeld tot 24 jaar cel Nele Dooms

20 juni 2018

10u42

De Dendermondse strafrechter heeft Fabrice A. (43) uit Aalst veroordeeld tot 24 jaar gevangenisstraf voor de zogeheten carnavalsmoord. Hij is ook levenslang ontzet uit zijn burgerrechten. Om zijn vonnis te aanhoren, had Fabrice A. een t-shirt met foto's van zijn elfjarig dochtertje aangetrokken. "Zijn dochtertje is nog zijn enige lichtpuntje", zegt advocaat Jeroen D'hondt.

Aan de maximumstraf voor moord met voorbedachte rade van dertig jaar ontsnapt Fabrice A. uit Aalst. Voor het opzettelijk en met voorbedachte rade doden van zijn vrouw Sofie D'Hondt moet de man 24 jaar de gevangenis in. Hij is ook levenslang ontzet uit zijn burgerrechten. A. doodde zijn partner tijdens de carnavalsnacht in Aalst van 17 februari 2015. Er waren al langer strubbelingen binnen de relatie en D'hondt drong aan op een echtscheiding. A. lokte de vrouw naar een verlaten binnenplaats en vermoordde haar in een garagebox. D’hondt kreeg een tiental slagen met een hamer op haar hoofd. Toen ze nog niet dood bleek, ging A. op haar zitten om haar te wurgen. Hij ging door tot ze niet meer bewoog.

"Duidelijk overwogen en geplande daad"

De man ontkende lange tijd dat hij iets met de dood van zijn vrouw te maken had, maar ging uiteindelijk toch tot bekentenissen over. Zelf bleef hij er altijd bij dat hij tijdens een gesprek woedend was geworden en Sofie in een opwelling vermoordde, en dat er van voorbedachte rade geen sprake van. De rechtbank maakt in haar vonnis echter brandhout van die stelling. "A. had net voordien de uitvaartverzekering in orde gemaakt, had Sofie een telefoongesprek in scène laten zetten dat ze met vriendinnen naar carnaval was, trok opvallende verkleedkledij aan tijdens de feiten om identificatie achteraf te bemoeilijken en had een hamer mee", zegt voorzitter Mieke Butstraen. "Dit was een duidelijk overwogen en geplande daad. Moord dus."

"Enige lichtpuntje"

Omdat A. een blanco strafblad heeft, spijt betoont en in de gevangenis al een therapie is opgestart, was de rechtbank wel milder dan de maximumstraf. A. hoorde het vonnis aan vanop het beklaagdenbankje, gehuld in een T-shirt waarop enkele foto's van zijn elfjarig dochtertje prijkten. "Ze is zijn enige lichtpuntje tijdens zijn verblijf in de gevangenis", zegt A.'s advocaat Jeroen D'hondt. "Zijn enige drijfveer is nog dat hij toch hoopt nog een belangrijke rol van betekenis te kunnen spelen in het leven van zijn dochter. Om dat te tonen had hij die T-shirt aan."