In stukken gesneden lijk ontdekt in Maas: vrouw geeft na ruim tien jaar moord toe

Sven Van Malderen

12 februari 2019

17u12

Bron: Deutsche Welle

De vrouw van een Duitser die meer dan tien jaar geleden verdween, heeft nu bekend dat ze hem vermoord heeft. Zijn romp en hoofd werden in juni 2008 in een plastic zak teruggevonden in de Maas in Amay (provincie Luik). Zijn armen en benen zijn al die tijd spoorloos gebleven.