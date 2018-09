In Spanje veroordeelde rapper Valtònyc wordt niet uitgeleverd DJG OSG

17 september 2018

09u47

Bron: belga, eigen berichtgeving 0 De Spaanse rapper Valtònyc (24), die wegens zijn omstreden liedjesteksten tot drieënhalf jaar gevangenis veroordeeld werd en naar België was gevlucht, moet niet uitgeleverd worden aan Spanje. Dat heeft de Gentse raadkamer beslist. De rapper probeerde een celstraf te ontlopen door in ons land te kamperen. Met succes dus.

Volgens de Spaanse rechters maakte Valtònyc, geboren als Josep Miquel Arenas, zich schuldig aan het verheerlijken van terrorisme en majesteitsschennis, zowel op sociale media als in 16 nummers. Valtònyc zingt de lof van de Baskische groepering ETA, en deinst er ook niet voor terug om politici naar de gaskamer te wensen.

De man kreeg 3,5 jaar cel. De zaak veroorzaakte in Spanje heel wat commotie, vooral omdat de wet over het 'verheerlijken van terrorisme' in Spanje de laatste jaren meer en meer gebruikt wordt, ook tegen artiesten.

Eind mei moest de rapper zich aanmelden bij het Spaanse gerecht, maar hij bleek spoorloos. Hij ontvluchtte het land en dook op in Gent, waar hij zichzelf aanbood aan de politie. Hij werd vrijgelaten onder voorwaarden. De Gentse raadkamer moest beslissen of de rapper overgeleverd moest worden of niet. Het is dus 'niet' geworden.

Valtònyc was zeer opgelucht toen hij de raadkamer verliet. "Ik voel me goed en ben enorm blij. Ik ben blij ook voor de mensen in Spanje dat gerechtigheid is geschied", zei de rapper na afloop.