In september extra controles op rijden onder invloed in Vlaams-Brabant SVM

28 augustus 2020

16u32

Bron: Belga 1 De lokale en federale politiediensten in Vlaams-Brabant gaan in september extra controles uitvoeren op rijden onder invloed en afleiding aan het stuur. Dat meldt de afscheidnemende Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte.

Het doel is om het aantal verkeersongevallen te verminderen. Het parket streeft naar themazittingen over gsm-gebruik achter het stuur.

In één op tien verkeersongevallen met zwaargewonden of doden in 2019 in Vlaams-Brabant reed de bestuurder onder invloed van alcohol. Ook het bedienen van gsm of tablet aan het stuur leidt tot gevaarlijke situaties in het verkeer. Wie belt tijdens het rijden loopt tot vier keer meer risico om in een ongeval betrokken te geraken. Zelfs handenvrij bellen is bijna even risicovol als bellen met de gsm in de hand.