Act for Food Gesponsorde inhoud In ruil voor een beetje van jouw tijd vieren ook kansarmen kerst Advertorial van Carrefour

03 december 2018

09u00 0 Wil je een goed doel steunen, maar weet je niet hoe? Financiële steun is broodnodig, maar een helpende hand is dat evenzeer. Vlaanderen telt genoeg organisaties en acties die schreeuwen om hulp. Met De Solidaire Keuken maakt winkelketen Carrefour van de kerstperiode een feest voor iedereen, ook voor kansarmen.

Elkaar helpen: is er iets dat meer voldoening schenkt? Je voelt je meer verbonden met anderen en bent dus minder eenzaam, en bovendien verlicht je iemands lijden. Sta ons toe uit het overweldigende aanbod aan goede doelen het warme initiatief van winkelketen Carrefour toe te lichten. De Solidaire Keuken is een initiatief om mensen die honger lijden in ons land te helpen. Op 21 en 22 december slaat de pop-upkeuken van De Solidaire Keuken zijn tenten op in Gent. Als vrijwilliger kan je je handen uit de mouwen steken door te koken voor mensen in nood, en dit onder leiding van niemand minder dan chef-kok Sandra Bekkari. Zij tovert niet alleen in een handomdraai de lekkerste gerechten op tafel, maar is ook ambassadeur van de Voedselbanken. Als geen ander weet ze dus hoe een heerlijk maal het verschil kan maken voor wie het niet zo breed heeft. Carrefour zorgt voor alle ingrediënten en de keukenbenodigdheden. Op die manier wordt het ook een warme en onvergetelijke kerstperiode voor de armsten!

Samen tegen honger

Met de Solidaire Keuken draagt winkelketen Carrefour samen met de vrijwilligers haar steentje bij om iedereen beter te laten eten tijdens de vakantie.

Het doel? 1.000 maaltijden bereid door deelnemers en gedoneerd aan Voedselbanken die het op hun beurt verdelen aan kansarmen. Want iedereen heeft het recht om beter te eten, zeker tijdens de feestdagen. Kriebelt het om je handen uit de mouwen te steken en in de kookpotten te roeren? Samen bestrijden we de honger in de wereld!

Doe mee en schrijf je nu in op desolidairekeuken.be.

Dit artikel wordt u aangeboden door een adverteerder en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie.