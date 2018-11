In opspraak geraakte Publifin wordt Enodia sam

08 november 2018

23u55

Bron: belga 2 De Waalse intercommunale Publifin verandert op 30 november van naam en wordt Enodia. Dat meldt een woordvoerder van Nethys, de operationele poot van de Luikse intercommunale.

Het Publifin-schandaal barstte eind 2016 los toen het bestaan aan het licht kwam van drie sectorcomités, waarin 25 mandatarissen zetelden die riante vergoedingen opstreken voor vergaderingen waar ze zelfs niet aan hoefden deel te nemen. Ook het belang van de adviesraden zelf werd in vraag gesteld.

In de nasleep van het schandaal, dat in het Waals Parlement leidde tot de oprichting van een onderzoekscommissie, werden de betrokkenen gevraagd hun bezoldiging terug te storten. Met uitzondering van Serge Manzato (PS) en Anne Delvaux (cdH) deden ze dat allemaal.



Dertien van de 25 in opspraak geraakte oud-leden van de sectorcomités waren onlangs kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.

