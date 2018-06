In Oosterzele mag niemand nog auto wassen of zwembad vullen, maar volgens gouverneur Briers is er voorlopig geen enkele reden om water te besparen Delphine Vandenabeele Jeffrey Dujardin

25 juni 2018

12u51

Bron: VTM Nieuws, eigen berichtgeving 965 In Oosterzele mogen inwoners hun auto niet meer wassen en geen zwembad meer vullen. Dat meldt VTM NIEUWS. Door de droogte van de afgelopen en komende dagen, kan er waterschaarste ontstaan. Maar volgens gouverneur van Oost-Vlaanderen Jan Briers is er voorlopig geen enkele reden om te besparen op water.

Door het warme weer later deze week en het feit dat het al even niet meer geregend heeft, is het erg droog in België. Aqua Flanders raadt daarom aan om zuinig om te springen met water.

In Oosterzele mogen inwoners alvast geen zwembad meer vullen of geen auto meer wassen. “Vanaf morgen mag er geen water meer in de zwembaden of vijvers. Er mag niet meer gesproeid worden op gazons en terrassen. Inwoners mogen niet meer poetsen of hun auto’s wassen. We moeten echt spaarzaam zijn”, zegt burgemeester Johan Van Durme.

“Er zijn straffen voorzien in de vorm van gasboetes, maar ik denk wel dat mensen verstandig genoeg zijn. We zullen de bewoners ook verwittigen, want er zullen zeker mensen zijn die het niet weten, maar er zal wel gecontroleerd worden”, zegt Van Durme nog.

"Zorgwekkend"

“Volgens de gegevens is de regio aan het zuiden van Gent is het alarmerend", zegt Van Durme nog. "Het is nooit zo droog geweest sinds de metingen van start gingen in onze regio. Er is al bijna een maand geen druppel gevallen bij ons. De komende 14 dagen zeggen verschillende weermetingen ons dat het niet meer zal regenen. Zoiets is zorgwekkend. We moeten maatregelen nemen of dit zal ons zuur opbreken. Daarom dat wij als eerste aan de alarmbel trekken. We zien het ook in de beken, grachten en bij de landbouwers. Het is dringend.”

Burgemeester van Assenede, Philippe De Coninck (Samenplus) wacht zoals vele gemeentes in Oost-Vlaanderen op een groen licht van hogerop, “We hebben nog geen signaal gekregen vanuit de provincie. Hoe dan ook is een zinvolle raadgeving om alvast zuinig om te gaan met het water bij een lange periode van droogte." Toch blijft de boodschap niet onopgemerkt bij de burgemeester, de burgemeester van De Pinte, Hilde Claeys (Ruimte) zal in het licht van de boodschap uit Oosterzele de materie toch grondig bespreken in het college.

"Geen enkele reden voor maatregelen"

Volgens gouverneur van Oost-Vlaanderen Jan Briers is er geen enkele reden om maatregelen te nemen: "Alle indicatoren van zowel de watermaatschappijen als van Vlaamse milieumaatschappij staan op groen, dus er is op dit moment geen enkele reden om te sparen op water. Ondertussen is op dit moment Joke Schauvliege wel een ontwerpbrief aan het klaarmaken voor mocht het nodig zijn stappen te ondernemen. Maar op dit moment is er geen enkele reden om maatregelen te nemen."