In nieuwe versie van Monopoly verdienen vrouwen meer dan mannen KVDS

10 september 2019

23u34

Bron: Belga 1 Het populaire gezelschapsspel Monopoly heeft dinsdag een nieuwe versie onthuld waarin vrouwen meer geld verdienen dan mannen. Ook de mascotte, een zakenman met een snor en een hoge hoed, is vervangen door een vrouwelijke investeerder.

Mevrouw Monopoly is volgens het spel de nicht van de zakenman met de snor. Hij is een immobiliënmagnaat die op zoek is naar nieuwe eigendommen, terwijl zij wil investeren in vrouwelijke ondernemers. De spelers kopen geen huizen of onroerend goed, maar innovaties gecreëerd door vrouwen.

Nieuwe regels

Volgens de nieuwe regels krijgen vrouwen wat meer geld in het begin van het spel en ook elke keer als ze langs "start" passeren. Dat moet de loonkloof in het echte leven compenseren. In de VS verdienen vrouwen gemiddeld 81 procent van het loon van mannen, blijkt uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van Werk.





Als de mannen goed spelen, kunnen ze ook meer geld verdienen, verzekert fabrikant Hasbro in een mededeling.

Het spel heeft ook nieuwe pionnen: een notebook, een zakenvliegtuig en een horloge. In het originele spel zijn de pionnen onder meer een auto, een strijkijzer en een schoen.

Deze versie van het gezelschapsspel zal vanaf midden september te verkrijgen zijn in de Verenigde Staten en in enkele andere landen waaronder België, Frankrijk en Canada.