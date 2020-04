In maart was er 55 tot 75 procent minder verkeer in Brussel JG

15 april 2020

15u21

Bron: Belga 0 Tijdens de maand maart was er in de hoofdstad 55 tot 75 procent minder verkeer dan in maart vorig jaar. Dat blijkt uit een vergelijking van Brussel Mobiliteit, zo heeft Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) woensdag bekendgemaakt in de Commissie Mobiliteit van het Brussels Parlement. Ondanks de verminderde verkeersdrukte blijkt wel dat verkeersveiligheid nog een probleem vormt.

Voor haar vergelijking bekeek Brussel Mobiliteit de cijfers van verschillende telpunten aan de Brusselse tunnels. "De conclusie is dat er 55 tot 75 minder verkeer is, afhankelijk van de plaats waar er gemeten is. In de paasvakantie zagen we wel dat het verkeer opnieuw lichtjes met 3,6 procent steeg", zei minster Van den Brandt.

Minder verkeer betekent evenwel niet dat het veiliger is op straat, want uit feedback van de zes Brusselse politiezones blijkt dat er nog problemen opduiken. In sommige politiezones is er bijvoorbeeld sprake van meer snelheidsovertredingen. Ook wordt ongepast rijgedrag, zoals bijvoorbeeld het gebruik van de gsm achter het stuur, nog regelmatig vastgesteld. De politiezones blijven intussen de nodige snelheidscontroles uitvoeren.

Het gebruik van de stadsfietsen van Villo! is ook fors teruggevallen. "Vorig jaar waren er rond deze tijd gemiddeld 38.000 verplaatsingen per dag en nu is dat ongeveer 10.000 verplaatsingen per dag", aldus nog Van den Brandt.