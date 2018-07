IN KAART. Zoveel verkeersslachtoffers vielen er in uw gemeente TT

06 juli 2018

17u24 0 Er kwamen vorig jaar 615 mensen om in het Belgische verkeer, opnieuw een daling met 8 procent tegenover een jaar eerder. Ook het aantal zwaargewonden nam met 8 procent af, en er vielen bovendien vijf procent minder lichtgewonden. Ontdek hier op de kaart en in de tabel onderaan hoeveel slachtoffers er in uw gemeente vielen.

Doden

In 2016 kwamen er nog 670 mensen om het leven in het verkeer, in 2017 daalde dat verder naar een nieuw laagterecord tot 615. Het gaat om het aantal doden die ter plekke stierven en de slachtoffers die in de 30 dagen na het ongeval nog aan hun verwondingen bezweken.

Het aantal doden is met 11 procent gedaald in Vlaanderen (van 339 naar 302) en met 8 procent in Wallonië (van 314 naar 289). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was er een forse stijging van 41 procent, van 17 naar 24.



Opvallend is dat in de stad Antwerpen (18) dubbel zoveel doden vielen als in de volgende gemeenten in de lijst, Brussel en Doornik (9 doden). Het aantal doden steeg in Antwerpen met 3, terwijl het in een aantal andere grote steden die vorig jaar nog bovenaan stonden, fors daalde: Bergen van 15 naar 6, Charleroi en Gent beide van 11 naar 4.

Beweeg met je muis over de kaart of tik erop om het verschil tussen 2017 en 2016 en het exacte aantal voor jouw gemeente te zien. Blauw betekent een daling, rood een stijging:

Noot: De stad Antwerpen bracht vorige maand cijfers naar buiten die een stijging lieten zien van het aantal doden van 6 naar 15. Noch de stad noch de politie kunnen het verschil met de cijfers van de FOD Economie momenteel exact verklaren.

De provincies met de hoogste tol aan verkeersdoden 30 dagen waren in 2017 Henegouwen (97), Antwerpen (92), Luik (78) en West-Vlaanderen (72). In Waals-Brabant (19) en Luxemburg (34) vielen het minste dodelijke slachtoffers.

Voor alle provincies behalve voor Antwerpen en Namen was er een daling ten opzichte van 2016.

Zwaargewonden

Ook het aantal zwaargewonden steeg fors in Brussel: met 23 procent van 158 naar 194). Vlaanderen en Wallonië kenden wel een daling, respectievelijk met 10 procent (2.864 naar 2.591) en 9 procent (1.073 naar 972).

De meeste zwaargewonden vielen in Antwerpen (198, een stijging van 11,24 procent), Gent (138, een stijging van 6,15 procent), Brussel (66, een stijging van 50 procent) en Brugge, dat wel een daling liet optekenen (van 65 naar 49 in een jaar tijd).

Lichtgewonden

Het aantal lichtgewonden is in Vlaanderen en Wallonië gedaald met respectievelijk 7 procent (van 28.798 naar 26.887) en 4 procent (van 13.961 naar 13.422), terwijl dit cijfer onveranderd is gebleven in Brussel (4.385).

De meeste zwaargewonden vielen in Antwerpen (2.724, een daling van -4,86 procent), Gent (1.570, een daling van 10,13 procent), Brussel (1.473, een daling van -2,51 procent) en Luik (1.147, een stijging van 3,33 procent).

Bekijk hier de cijfers in de tabel: