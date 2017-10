IN KAART: Zoveel verdient de gemiddelde inwoner in jouw gemeente TT

14u51 40 HLN Het gemiddelde netto belastbare inkomen van de Belg is in 2015 op een jaar tijd maar 14 euro gestegen tot 17.698 euro. Maar onder dat cijfer schuilen heel wat verschillen. Zo zagen de modale Vlaming en Waal bijvoorbeeld hun gemiddeld inkomen stijgen, terwijl de Brusselaar het met enkele euro's minder moest stellen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de federale overheidsdienst Financiën.

Beweeg over de kaart om jouw gemeente terug te vinden. Hoe roder, hoe hoger het inkomen; hoe blauwer, hoe lager het inkomen. Hier kan je de kaart ook in groter formaat bekijken.

Weinig vooruitgang

Het gemiddeld inkomen van de Belg ging in 2015 er maar enkele euro's op vooruit, terwijl de jaren voordien er volgens de gegevens van de FOD Economie steeds enkele honderden euro's bijkwamen. De bevriezingen van de lonen en indexsprong dat jaar zijn daar niet vreemd aan.



Vlaanderen zit boven het gemiddelde, de andere gewesten eronder. In Vlaanderen steeg het gemiddelde inkomen van 18.949 euro in 2014 tot 18.970 euro en in Wallonië kwam er 13 euro bij tot 16.684 euro. In Brussel, qua gemiddeld inkomen ver onder de andere gewesten, was er een daling van 8 euro tot 13.831 euro.

Vlaams-Brabant de rijkste

Op provinciaal vlak bleef Vlaams-Brabant de rijkste (20.805 euro), voor Waals-Brabant. De andere provincies zitten onder 20.000 euro. Oost-Vlaanderen staat op drie, Antwerpen op vier en West-Vlaanderen op vijf. Limburg valt net buiten de top-5. Henegouwen is de armste provincie (15.479), al scoort Brussel, dat geen deel uitmaakt van een provincie, dus lager.



Het Oost-Vlaamse Sint-Martens-Latem (27.585) kent nog steeds het hoogste gemiddelde inkomen. Het Brusselse Sint-Joost-ten-Node blijft de armste gemeente (8.690) met een inkomen minder dan de helft van het nationale gemiddelde. Keerbergen, De Pinte, Oud-Heverlee en Hove vervolledig de top-vijf van rijkste gemeenten. Het Waals-Brabante Lasne is met plek negen de enige niet-Vlaamse gemeente.



