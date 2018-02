IN KAART: Zoveel mensen zullen er de komende tien jaar in jouw gemeente bijkomen Meer kinderen en ouderen, maar minder mensen op actieve leeftijd in Vlaanderen TTR TT

28 februari 2018

12u16

Bron: Belga 0 De bevolking in Vlaanderen zal de komende tien jaar in zowat alle gemeenten blijven stijgen, maar de bevolking op actieve leeftijd (20- tot 64-jarigen) zal licht dalen . Dat zegt Statistiek Vlaanderen, dat vandaag de Vlaamse gemeentelijke demografische vooruitzichten bekendmaakte.

In de komende 10 jaar zal de bevolking van het Vlaamse Gewest groeien met 5 procent (tegenover 7 procent in de voorbije 10 jaar) tot 6.835.000 inwoners (zie kaart of tabel onderaan). Het aantal private huishoudens groeit met 6 procent (tegenover 9 procent in de voorbije 10 jaar) tot 2.940.000.

De bevolkingsgroei tekent zich af in bijna alle gemeenten, maar vooral in de stad Antwerpen, de regio rond Gent, en in delen van de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Het aantal huishoudens groeit in alle gemeenten, maar vooral in de Noorderkempen en in het zuidoosten van de provincie Antwerpen.

Vergrijzing neemt nog toe

De vergrijzing zet zich door. De komende tien jaar stijgt het aantal 65-plussers met 22 procent (tegenover 18 procent de voorbije tien jaar) Ook het aandeel ouderen in de bevolking neemt toe (van 20 procent vorig jaar tot 23 procent in 2027). Ook het aantal 80-plussers neemt toe. De sterkste relatieve toename wordt verwacht in de Antwerpse Noorderkempen en in Limburg.

De bevolking op actieve leeftijd zal licht dalen, met 1,6 procent. De voorbije tien jaar groeide de bevolking op actieve leeftijd nog met 4 procent. In enkele centrumsteden, waaronder Antwerpen, Gent, Mechelen, Roeselare en Oostende, maar ook in Vilvoorde, Machelen en Halle, neemt de bevolking op actieve leeftijd toe.

Statistiek Vlaanderen schat de schoolbevolking in 2027 hoger in dan in 2017. De toename is het grootst bij de 12-17-jarigen (+12 procent).

Je kan jouw gemeente ook opzoeken in de tabel hieronder. Typ jouw gemeente in het zoekvenster rechtsboven in om de cijfers te zien: