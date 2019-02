IN KAART. Zoveel mensen wonen er op dit moment in jouw gemeente TT

08 februari 2019

12u52 30 Het aantal inwoners in België is het voorbije jaar 2018 gestegen tot 11.413.203. Vooral in Vlaanderen steeg het inwonertal, en Brussel springt voor het eerst over de 1,2 miljoen inwoners, zo blijkt uit de nieuwe cijfers van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Ontdek op de kaart of in de tabel onderaan hoeveel inwoners jouw gemeente telde op 1 januari 2019.

11.413.203 inwoners, dat zijn er 37.133 meer dan een jaar geleden, een stijging van 0,33 procent. Op 1 januari 2000 telde België nog iets meer dan 10 miljoen inwoners, stilaan naderen we dus de 11,5 miljoen. Op die 19 jaar tijd steeg het aantal inwoners in het land met 11,5 procent.

De stijging tegenover vorig jaar is vooral op het conto van Vlaanderen te schrijven. Het Vlaamse gewest klokte aan het begin van dit jaar af op 6.582.788 inwoners, een stijging van 0,46 procent op een jaar tijd. Vlaanderen overschreed in 2004 voor het eerst de kaap van de 6 miljoen inwoners.



Brussel overschrijdt voor het eerst de 1,2 miljoen inwoners: 1.200.322 om precies te zijn, een stijging van wel maar 1.596 inwoners of amper 0,13 procent. Tegenover het jaar 2000 steeg de Brusselse bevolking met meer dan 25 procent.



Ook Wallonië kende maar een lichte bevolkingstoename: er kwamen 5.716 inwoners of 0,16 procent bij, zodat er in de zuidelijke landshelft nu 3.630.093 mensen wonen.

Er zijn in België tien steden met meer dan 100.000 inwoners. Antwerpen blijft de grootste met meer dan 524.000 inwoners, gevolgd door Gent (261.000) en Charleroi (201.939). Leuven sluit de top-10 af met 101.488 inwoners.

De gemeenten met de minste inwoners vinden we vooral in Wallonië, met uitzondering van de twee laatste: Herstappe heeft vijf inwoners minder dan vorig jaar en klokt af op 83, en in de kleinste stad van België, Mesen, wonen nu 1.062 mensen.

Hoeveel inwoners telde jouw gemeente op 1 januari 2019?

Oudste en jongste gemeenten

Binnenlandse Zaken maakte ook een overzicht van telkens 20 gemeenten met de gemiddeld jongste en oudste bevolking van het land. Het is geen verrassing dat bij de oudste gemeenten vooral de kustgemeenten zijn, met Koksijde als absolute ‘kampioen’: daar zijn de inwoners gemiddeld 54,26 jaar oud. Ook residentiële gemeenten als Horebeke en Sint-Martens-Latem staan in de top-20.

De jongste gemeenten liggen vooral in Brussel en Wallonië. Tien van de twintig jongste liggen in het Brusselse gewest, met op nummer één Sint-Joost-ten-Node als enige Belgische gemeente die onder de gemiddelde leeftijd van 35 jaar duikt.

