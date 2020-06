IN KAART. Zoveel mensen stierven er in april meer dan normaal in jouw gemeente TT

04 juni 2020

12u08 10 Dat het coronavirus in ons land zwaar heeft toegeslagen, is ondertussen genoegzaam bekend. April 2020 was zelfs de dodelijkste maand in 60 jaar tijd in België . Nieuwe cijfers uit het Rijksregister tonen de dodelijke tol van het virus nu ook aan per gemeente.



Op de kaart en in de tabel onderaan staan de cijfers van het totale aantal overlijdens per gemeente voor de maand april van dit jaar. Wanneer we die cijfers vergelijken met dezelfde maand in de voorgaande jaren, kunnen we de oversterfte berekenen. Meteen valt op dat er in heel wat gemeenten een duidelijke oversterfte te zien was. De grootste cluster bevindt zich in het zuidwesten van de provincie Limburg, wat ook al duidelijk was uit de dagelijkse besmettingscijfers van Sciensano.



De gemeente Alken, die wel het grootste aantal besmettingen kende, is relatief gezien niet het zwaarst getroffen. Dat is wel - met uitzondering van het kleine Mesen - de gemeente Halen, waar 39 overlijdens te betreuren vielen, tegenover gemiddeld 7,3 in de vier jaren daarvoor. Het gaat dus voor alle duidelijkheid om alle overlijdens in de maand april, niet enkel de coronadoden.



Niet alle Vlaamse gemeenten zagen zich geconfronteerd met een oversterfte, integendeel: in een aantal regio's was er in april net een ondersterfte en stierven er dus minder mensen dan het gemiddelde van de jaren daarvoor.

Wanneer de cijfers van mei beschikbaar zullen zijn, zal het aantal gemeentes met ondersterfte overigens nog fors toenemen. Over heel België verspreid is er sinds 11 mei namelijk geen oversterfte meer waargenomen. Er sterven uiteraard nog mensen aan de gevolgen van het coronavirus, maar het totale overlijdens ligt sindsdien niet meer hoger dan andere jaren. Mogelijk is er zelfs sprake van een licht ‘oogsteffect’, met net minder overlijdens dan normaal. Dat zou willen zeggen dat bijvoorbeeld veel ouderen die aan het coronavirus in april overleden, sowieso in de maanden daarna gestorven zouden zijn. Aangezien ze echter al in april stierven, liggen de cijfers van de weken daarna lager.



