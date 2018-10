IN KAART. Zoveel mensen stemden er niet in uw gemeente Jeroen Van Horenbeek

24 oktober 2018

15u58

Bron: De Morgen, Le Soir 5 In Brussel en Wallonië heeft goed 20 procent van de bevolking niet gestemd bij de lokale verkiezingen. Het gaat om mensen die thuis bleven, blanco stemden of een ongeldige stem uitbrachten. Naar hun reden is het echter gissen.

Wat wel duidelijk is, is dat er grote regionale verschillen zijn. Vooral in Henegouwen, rondom Luik en ook in de Oostkantons hebben veel mensen niet gestemd. Volgens de Franstalige krant Le Soir hangt de statistiek samen met de sociaal-economische toestand van een regio. In Vlaanderen heeft 89 procent van de stemgerechtigde bevolking gestemd terwijl dit in Wallonië daalt naar 82 procent en in Brussel naar 79 procent. In Henegouwen vormen de niet-stemmers electoraal de tweede sterkste formatie. Alleen de PS haalt er meer dan 20 procent. De MR en PTB niet.

Sander Loones, Europarlementslid en communautair specialist van N-VA, ziet hierin de bevestiging van wat zijn partij al jaren vertelt. “België is een twee-landen-land” reageert hij op Twitter. “Eén op de vijf Franstaligen stemt niet.”

België. Twee-landen-land.

1 op de 5 Franstaligen heeft niet gestemd.



Vandaag te lezen in @lesoir pic.twitter.com/Z2Lumj5gFz Sander Loones(@ SanderLoones) link