IN KAART. Zoveel lokale belastingen betalen ondernemingen in uw gemeente Fleur Mees Astrid Roelandt en Tommy Thijs

22 februari 2020

06u00 0 Vlaams volksvertegenwoordiger Maurits Vande Reyde (Open Vld) roept op om nutteloze lokale belastingen op ondernemers af te schappen. “Het zijn pestbelastingen zoals een taks op drijfkracht, steenbakkerijen en vermakelijkheden. Absurd en niet meer van deze tijd”, klinkt het. Vorig jaar waren die belastingen goed voor een bedrag van 235 miljoen euro.

In 2019 hieven Vlaamse steden en gemeenten voor 1,07 miljard euro aan belastingen op ondernemingen. Een deel van de belastingen worden door de Vlaamse overheid geïnd en daar rekenen de lokale besturen een supplement op. Maar steden en gemeenten heffen ook autonome lokale belastingen: in 2019 was dat goed voor 235 miljoen euro. Dat blijkt uit een vraag van Maurits Vande Reyde (Open Vld) aan Vlaams minister Matthias Diependaele (N-VA). Vande Reyde roept op om nutteloze lokale belastingen op ondernemers in heel Vlaanderen af te schaffen.

Op bovenstaande kaart en in de tabellen onderaan kan u zien hoeveel uw gemeente in 2019 aan lokale autonome belastingen hief. Antwerpen heeft met 44,5 miljoen de meeste inkomsten aan lokale autonome belastingen, gevolgd door Gent met 24 miljoen euro. Beveren maakt met 18,3 miljoen euro de top drie af. Horebeke heeft de minste inkomsten met lokale autonome belastingen (500 euro) in Vlaanderen. Sint-Laurens heeft 750 euro aan inkomsten en Wielsbeke 800 euro.

Wat opvalt is ook de verscheidenheid aan soorten belastingen. Gemiddeld heft een gemeente 6 soorten belastingen. Lichtervelde spant de kroon met 21 verschillende soorten autonome belastingen, gevolgd door Kortrijk (18) en Ninove (15). Maar er zijn ook gemeenten met slechts één autonome belasting, zoals blijkt uit deze kaart:

Wildgroei

De grote verschillen wil Vande Reyde dan ook aanpakken. “Er is in de loop der jaren een wildgroei van lokale autonome belastingen ontstaan”, vindt hij. “Voor lokale besturen zijn ze een relatief makkelijke en zekere bron van inkomsten.” De Vlaamse volksvertegenwoordiger vindt dat een aantal van die belastingen niet meer van deze tijd zijn en er dus paal en perk aan gesteld moet worden. “Wat te denken van belastingen op drijfkracht, ‘vermakelijkheden’ en zelfs steenbakkerijen, die anno 2020 nog steeds voorkomen in Vlaanderen? Geen wonder dat ze door ondernemers ook wel eens ‘pestbelastingen’ genoemd worden.”

Volgens Vande Reyde is het tijd om orde te scheppen in de grote brei aan lokale ondernemersbelastingen: “Alleen al de administratieve kost ervan is gigantisch. In veel gemeenten bestaat er trouwens een algemene bedrijfsbelasting, maar blijven daarnaast een reeks aan andere ondernemersbelastingen gewoon bestaan. Dat is te gek voor woorden. Lokale besturen zouden in een ideaal scenario moeten komen tot slechts één algemene bedrijfsbelasting, die uniform, transparant en eerlijk is.”

TABEL: Aantal bedrijfsbelastingen in uw gemeente, en hun opbrengst

TABEL: Alle soorten gemeentebelastingen in uw gemeente en hoeveel ze vorig jaar opbrachten