IN KAART: Zoveel leerlingen slagen in het praktisch rijexamen in jouw regio Minder geslaagden sinds vernieuwing rijexamen IB TT

22 maart 2018

05u47

Bron: Belga, eigen berichtgeving 31 De slaagpercentages zijn sinds de invoering van het vernieuwde praktisch rijexamen met gemiddeld twee procent gedaald. Bovendien blijven er grote verschillen tussen de examencentra onderling: in Brugge en Limburg slagen de minste kandidaten, in het Vlaams-Brabantse Asse de meeste.

Langer oefenen, extra manoeuvres, zelfstandig rijden met een gps en de zogenaamde risicoperceptietest die nagaat of kandidaat-chauffeurs gevaren op de weg kunnen inschatten. Het rijexamen is sinds juni vorig jaar een pak strenger geworden.

In de eerste zes maanden na de invoering van het nieuwe rijexamen is het aantal geslaagde kandidaten met gemiddeld twee procent verminderd. Klik op de kaart hierboven om de slaagpercentages van het examencentrum in jouw regio te bekijken.

Brugge spant de kroon met een daling van zes procentpunt. De West-Vlaamse stad kent bovendien het laagste slaagpercentage van alle Vlaamse examencentra: 43 procent. De uitzondering is Brakel: daar zijn de kansen juist met drie procent toegenomen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Lode Ceyssens (CD&V) opvroeg bij Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) en waarover de kranten van Mediahuis berichten.

Overbruggingsperiode

"Op zich is het niet verontrustend dat het slaagpercentage gedaald is, want elke verandering brengt een overbruggingsperiode mee", zegt Ceyssens. "Het nieuwe rijexamen was bedoeld om de toekomstige chauffeurs bewuster te maken van hun plek op de openbare weg."

Theorie-examen

Ook het theoretische rij-examen werd vorig jaar vernieuwd, met meer aandacht voor zware fouten. Ook toen daalden de slaagcijfers, vooral in de eerste maand na de invoering ervan.

Naar aanleiding van het nieuwe theorie-examen, maakten we toen onderstaande quiz: hoe goed ken jij de verkeersregels nog? Je kan de quiz hieronder nog eens spelen: