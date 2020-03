IN KAART. Zoveel bevestigde besmettingen met het coronavirus telt uw gemeente Tommy Thijs

31 maart 2020

16u35

Bron: Sciensano 338 Het wetenschappelijk instituut Sciensano heeft op zijn website meer gegevens vrijgegeven over de coronacrisis in België. Op de kaart hieronder is het aantal vastgestelde besmettingen per gemeente te zien. Onderaan kan u uw gemeente ook opzoeken in de tabel.



Sciensano geeft elke dag een nieuwe stand van zaken over het aantal nieuwe besmettingen, hospitalisaties en overlijdens ten gevolge van het coronavirus. Nu zijn ook overzichtscijfers vrijgegeven. Op de kaart hierboven staat het aantal besmettingen tot en met gisteren (30 maart) weergegeven (sterftecijfers per gemeente zijn er op dit moment niet). Gemeenten in het grijs tellen vijf of minder gekende gevallen. Beweeg over de kaart met uw muis, of tik op mobiel op uw gemeente, om de cijfers in detail te zien (op een kleiner scherm werkt de tabel onderaan mogelijk beter).

Per gemeente vallen naast de grote steden als Gent en Antwerpen, en het Brussels Gewest, ook de Limburgse gemeenten Hasselt, Genk en Sint-Truiden op, net als de Waalse gemeente Bergen in Henegouwen.



Op de kaart hieronder vindt u dezelfde gegevens, maar dan gerangschikt volgens het aantal inwoners van de gemeente. Hierbij valt vooral Zuid-Oost-Limburg op, met de kleine gemeente Alken nog steeds als uitschieter in Vlaanderen (6 besmettingen per 1.000 inwoners), en buurgemeente Sint-Truiden (4,2). Ook het zuiden van Henegouwen, rond Bergen, kleurt donkerder op de kaart, net als een cluster in Zuid-West-Vlaanderen en in het midden van de provincie Luxemburg.



Hieronder vindt u alle gegevens samengevat in een tabel. U kan naar uw eigen gemeente zoeken in het zoekvenster:



