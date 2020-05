IN KAART. Zoveel besmettingen met het coronavirus zijn er in uw gemeente bijgekomen TT

27 mei 2020

12u31 6 Het coronavirus heeft zich de afgelopen maanden naar alle gemeenten in het land verspreid, maar de epidemie dooft in veel gemeenten ondertussen wel opnieuw uit. Op de kaart hieronder is het aantal nieuwe vastgestelde besmettingen per gemeente te zien. Onderaan kan u uw gemeente ook opzoeken in de tabel.



De kaart is ingekleurd volgens het aantal nieuwe besmettingen van de afgelopen week volgens inwoneraantal, om zo betere vergelijkingen te maken. Hoe donkerder de kleur, hoe meer besmettingen. Beweeg over de kaart met uw muis, of tik op mobiel op uw gemeente, om meer cijfers in detail te zien (op een kleiner scherm werkt de tabel onderaan mogelijk beter).

In 493 van de 581 Belgische gemeenten werd er geen enkele nieuwe besmetting meer gemeld. 201 gemeenten zijn zelfs al een week ‘corona-vrij’ (in het grijs op de kaart).



In de meeste gemeenten waar de afgelopen dagen een nieuwe stijging te zien was, blijkt het bovendien om een eenmalige en lokale heropflakkering te gaan, zoals in Oud-Turnhout waar er nieuwe besmettingen werden vastgesteld in een woonzorgcentrum.

Geen tweede golf

Ook Maarkedal, Hamme, Hoeselt en Lichtervelde, waar er ten opzichte van het aantal inwoners de laatste dagen meer besmettingen te zien waren, melden vandaag allemaal nul nieuwe gevallen. Cijfers van een aantal gemeenten rond Sint-Truiden werden bovendien naar beneden bijgesteld (Sint-Truiden zelfs -29), na de dubbele telling afgelopen weekend. Er lijkt dus nergens een tweede, lokale golf van besmettingen te zien te zijn.

In onderstaande tabel vindt u voor uw gemeente het totale aantal besmettingen sinds het begin van de epidemie terug, het aantal per 1.000 inwoners, de stijging in de laatste twee weken en vandaag, en de gemiddelde stijging van de laatste week in absolute cijfers en tegenover het aantal inwoners.



