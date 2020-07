Exclusief voor abonnees

IN KAART. Zo snel evolueert de tweede coronagolf in België

Tommy Thijs

29 juli 2020

18u29

4

Vandaag zijn de verstrengde maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus in ons land ingegaan. In Antwerpen gelden nog strengere maatregelen. Dat de maatregelen na maanden van versoepelingen nu weer strenger worden, was nodig na de snelle heropflakkering van het virus. Onderstaande tijdslijn in de video en op de kaart toont hoe snel het virus zich weer aan het verspreiden is.