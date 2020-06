Exclusief voor abonnees

IN KAART. Zit uw gemeente boven de ‘coronadrempels’?

Tommy Thijs

11 juni 2020

05u00

De overheid werkt aan een systeem om nieuwe corona-uitbraken lokaal te controleren en in te dijken. Daarbij hanteert federaal wetenschappelijk instituut Sciensano twee drempels: in de laatste zeven dagen moet het aantal nieuwe bevestigde besmettingen in een gemeente hoger dan 20 per 100.000 inwoners zijn, en de trend moet vijf dagen op rij stijgend zijn. De voorbije week zijn vier gemeenten boven die drempel uitgekomen, en hebben ze een ‘alert' van Sciensano gekregen. Op de kaart en in de tabel hieronder kan u de cijfers voor uw eigen gemeente opzoeken.