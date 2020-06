Exclusief voor abonnees

IN KAART. Zit uw gemeente boven de ‘coronadrempels’?

Tommy Thijs

18 juni 2020

Wetenschappelijk instituut Sciensano houdt de evolutie van het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus per gemeente in het oog aan de hand van belangrijke twee drempels. Vooral het aantal besmettingen in de laatste week per 100.000 inwoners is daarbij van belang. Op de kaart en in de tabel hieronder kan u de cijfers voor uw eigen gemeente opzoeken.