IN KAART: Zin om dit weekend te gaan zwemmen? Ontdek hier de kwaliteit van uw favoriete plonsplek

Zin om dit weekend te gaan zwemmen? Ontdek hier de kwaliteit van uw favoriete plonsplek

23 mei 2018

16u02

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij 0 Als die pittige onweders van vandaag en de volgende dagen gepasseerd zijn, volgt een stralend weekend met temperaturen tot wel 29° Celsius. Velen zullen die zwembroeken en bikini's weer bovenhalen en misschien zelfs een deugddoende plons placeren. Maar hoe is het gesteld met de kwaliteit van onze Vlaamse zwemwateren?

Goed, zo blijkt. In 2017 werden maar liefst 81 van de 88 officiële Vlaamse zwemwateren door de Vlaamse milieumaatschappij als uitstekend beoordeeld. Vijf behoorden tot de klasse goed, twee bleken aanvaardbaar qua zwemwaterkwaliteit. Geen enkel onderzocht zwemwater was van slechte kwaliteit. Het aantal uitstekende zwemwateren is het hoogste ooit, vooral door de blijvende verbetering van de zwemwaterkwaliteit aan de kust.

De Vlaamse milieumaatschappij beoordeelt de zwemwaterkwaliteit volgens de Europese zwemwaterrichtlijn. Het deelt het water op, op basis van alle bacteriologische resultaten voor de parameters intestinale enterokokken en E. coli van de afgelopen 4 badseizoenen, en geeft dus de gemiddelde zwemwaterkwaliteit weer. Ontdek hier hoe uw favoriete zwemlocatie scoort.

Overzicht van de kwaliteit van de zwemwateren in het binnenland:

Overzicht van de kwaliteit van de zwemwateren aan de kust:

