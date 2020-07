IN KAART. Werd de coronadrempel in uw gemeente overschreden? Jedidja Tack

17 juli 2020

16u05

Bron: sciensano.be 50 Volgens onderzoeksinstelling Sciensano hebben vandaag 23 Vlaamse steden of gemeenten één van de mogelijke alarmdrempels bereikt: op die plaatsen werden de afgelopen week 20 of meer besmettingen per 100.000 inwoners geregistreerd. Hieronder een overzicht: de opsomming gaat van klein naar groot, met Ledegem op kop in de gevarenzone .



Om de evolutie van het coronavirus lokaal te monitoren, hanteert Sciensano drie waarschuwingsdrempels:

• In de laatste zeven dagen is het aantal nieuwe bevestigde besmettingen in een stad of gemeente gelijk aan of hoger dan 20 per 100.000 inwoners.

• De trend moet tenminste vijf dagen op rij aanhouden.

• Er is sprake van een stijgend aantal nieuwe gevallen gedurende vier van de voorbije zeven dagen.

Onderstaande steden en gemeenten voldoen enkel aan de eerste voorwaarde: daar werden de afgelopen week 20 of meer nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners gemeld.

• Hooglede (West-Vlaanderen) telt 2 nieuwe gevallen op 10.000 inwoners.

• Tielt (West-Vlaanderen) telt 4 nieuwe gevallen op 20.500 inwoners.

• Aartselaar (Antwerpen) telt 3 nieuwe gevallen op 14.300 inwoners.

• Wervik (West-Vlaanderen) telt 4 nieuwe gevallen op 18.800 inwoners.

• Beringen (Limburg) telt 10 nieuwe gevallen op 46.300 inwoners.

• Ardooie (West-Vlaanderen) telt 2 nieuwe gevallen op 9.100 inwoners.

• Koekelare (West-Vlaanderen) telt 2 nieuwe gevallen op 8.800 inwoners.

• Kortemark (West-Vlaanderen) telt 3 nieuwe gevallen op 12.600 inwoners.

• Oostrozebeke (West-Vlaanderen) telt 2 nieuwe gevallen op 7.900 inwoners.

• Grimbergen (Vlaams-Brabant) telt 10 nieuwe gevallen op 37.500 inwoners.

• Edegem (Antwerpen) telt 6 nieuwe gevallen op 22.100 inwoners.

• Antwerpen telt 145 nieuwe gevallen op 525.900 inwoners.

• Stabroek (Antwerpen) telt 6 nieuwe gevallen op 18.700 inwoners.

• Wevelgem (West-Vlaanderen) telt 10 nieuwe gevallen op 31.400 inwoners.

• Torhout (West-Vlaanderen) telt 7 nieuwe gevallen op 20.500 inwoners.

• Wommelgem (Antwerpen) telt 5 nieuwe gevallen op 12.900 inwoners.

• Lendelede (West-Vlaanderen) telt 3 nieuwe gevallen op 5.700 inwoners.

• Houthalen-Helchteren (Limburg) telt 17 nieuwe gevallen op 30.700 inwoners.

• Boom (Antwerpen) telt 10 nieuwe gevallen op 18.200 inwoners.

• Heusden-Zolder (Limburg) telt 20 nieuwe gevallen op 33.700 inwoners.

• Moorslede (West-Vlaanderen) telt 7 nieuwe gevallen op 11.300 inwoners.

• Linkebeek (Vlaams-Brabant) telt 3 nieuwe gevallen op 4.700 inwoners.

• Ledegem (West-Vlaanderen) telt 14 nieuwe gevallen op 9.700 inwoners.

Hieronder op de kaart wordt het aantal besmettingen per 100.000 inwoners grafisch voorgesteld: hoe donkerder het groen, hoe meer geregistreerde besmettingen.



