IN KAART. Wat kan en mag op de carnavals in Vlaanderen? Joyce Van De Winkel

22 februari 2019

07u00 0 Wie van plan is om één van de komende weekends een carnavalstoet bij te wonen, zoekt best eerst even op wat kan en wat niet kan op het carnaval. De regels verschillen sterk van gemeente tot gemeente. Zo zijn er verschillende gemeenten die het gooien van confetti of snoepjes tijdens de carnavalsoptochten verbieden. Ook over het dragen van gezichtsbedekkende maskers en verkleedkledij bestaan er in enkele gemeenten restricties. Wij maken een overzicht.

In totaal is het gooien van confetti tijdens carnavalsoptochten in 58 gemeenten verboden. Daarnaast zijn er ook heel wat gemeenten die confettie toelaten maar restricties opleggen voor bepaalde types confetti die niet milieuvriendelijk zijn. Naast het milieu verbieden gemeenten confetti ook om veiligheidsredenen en omdat de confetti in de riolen terechtkomt waardoor die verstopt geraken.

Snoep gooien is wel nog toegelaten in de meeste carnavalsoptochten. Toch vragen de gemeentebesturen om het gezond verstand te gebruiken bij het gooien van snoep en ontstaan her en der initiatieven om geen snoep te gooien die in plastic verpakt is. Zo ontvangen carnavalgroepen in Zonhoven een tegemoetkoming van 100 euro wanneer zij uitsluitend groot en kwalitatief snoepgoed gooien. De kleine, onpopulaire snoepjes bleven op de grond liggen en zorgden voor afval, luidt het in Zonhoven. Ook in Leopoldsburg vraagt het stadsbestuur expliciet aan de carnavalgroepen om uitsluitend kwaliteitsvolle snoep te gooien.

Amper nieuwe restricties

Ook vorig jaar was het al in zeker 57 gemeenten uit den boze om confetti te gooien. Er is dit jaar dus geen revolutie aan de gang. “We willen op termijn wel eens met de betrokken groepen afspreken of ze niet vrijwillig het gebruik van confetti willen afschaffen, zonder dat er een specifiek verbod moet komen. Carnaval is en blijft een volksfeest”, zegt burgemeester van Dilsen-Stokkem Sofie Vandeweerd. In heel wat gemeenten is er geen verbod op het gooien van confetti en snoep, maar wordt er wel gerekend op de goodwill en het gezonde verstand van de deelnemers aan het carnaval. In Merchtem en in Zonhoven besliste men wél om vanaf dit jaar een verbod op confetti in te lassen, met oog op een duurzamer carnaval. “Onze gemeente behoort zo tot de 19 procent Vlaamse gemeenten waar een confettiverbod van kracht is”, klinkt het in Zonhoven trots.

Maskers en controversiële thema’s

Op het verbod op het dragen van maskers en atributen die een persoon onherkenbaar maken wordt in de meeste gemeenten een uitzondering gemaakt tijdens het carnaval. Hoewel veel politiereglementen het verbieden, is er dus een gedoogbeleid in bijna alle gemeenten. Er zijn dit jaar ook geen nieuwe restricties op dit vlak. De meest in het oog springende regelgeving is te vinden in het Oost-Vlaamse Temse, waar een opvallende regelgeving geldt voor bezoekers aan het carnaval die zich willen maskeren: alle gemaskerde en vermomde personen moeten drager zijn van een herkenningsnummer dat door het Gemeentebestuur kosteloos wordt afgeleverd. Dat nummer moet vastgemaakt worden op het kledingstuk aan de linkerkant van de borst, zodat de feestvierders achter het masker te identificeren zijn. Ook eerdere carnavalsedities was die regelgeving al van kracht in Temse.