IN KAART. Waar haalde elke partij stemmen, en waar liet ze er liggen? TT

27 mei 2019

10u28 1 Nu de uitslagen zo goed als definitief bekend zijn, kunnen we ook de uitslagen in detail per gemeente bekijken. We plaatsten de uitslag voor het Vlaams parlement van elke partij telkens op een aparte kaart, die goed laat zien waar elke partij zijn stemmen heeft gehaald, en waar niet.

De grote winnaar: Vlaams Belang

De partij van Tom Van Grieken deed het in heel Vlaanderen bijzonder goed, de partij doet er in totaal 12,6 procentpunt bij en wordt zo de tweede partij met 18,5 procent. In een aantal gemeenten in West-Vlaanderen, in de Denderstreek en in Limburg wordt ze zelfs de grootste partij. Absolute uitschieters zijn Ninove (39,7 procent) en buurgemeente Denderleeuw (34,7 procent).

De verliezer, maar nog altijd de grootste: N-VA

N-VA is de verliezer van de verkiezingen, maar blijft wel de grootste. De partij van Bart De Wever valt 7,1 procentpunt terug en eindigt op 24,8 procent, terwijl de lat op 30 procent lag.

De partij haalt het meeste aantal gemeenten binnen, en op de kaart is ook goed te zien waar dat is: zeker het Antwerpse hinterland en de Kempen blijven voor de N-VA het grootste wingewest. In Schilde eindigt de partij bijvoorbeeld op 50,8 procent. Ook aan de kust doen de Vlaams-nationalisten het goed, net als in heel wat Vlaams-Brabantse gemeenten. In het West-Vlaamse binnenland, Oost-Vlaanderen en delen van Limburg doet de N-VA het dan weer minder.

CD&V: een mini-Crevits-effect

CD&V zette de laatste weken volop in op Hilde Crevits, die kandidaat-minister-president werd voor de partij. Een gok die uiteindelijk niets uithaalde: de christendemocraten zakken 5,1 procentpunt tot amper 15,4 procent.

En toch lijkt de expliciete kandidatuur wel iets uitgehaald te hebben in haar kieskring West-Vlaanderen. Daar blijft CD&V wel de grootste, met meer dan 42 procent bijvoorbeeld in Ledegem. Ook in (noord-)Limburg doet CD&V het nog relatief goed. Hoe meer je de Vlaamse ruit intrekt, hoe slechter CD&V het doet: de as Brussel-Antwerpen is dramatisch voor de partij (5,4 procent in stad Antwerpen), net als grote delen van Oost-Vlaanderen.

Open Vld: Oost-Vlaams bastion houdt relatief stand

Open Vld zakt in heel Vlaanderen 1,1 procentpunt en komt uit op 13,1 procent. De partij moet het vooral van zijn traditionele wingewest Oost-Vlaanderen hebben en verder van enkele blauwe eilandjes waar de partij lokaal sterk staat. Denk aan het West-Vlaamse Staden met burgemeester Francesco Vanderjeugd (30,2 procent), het Limburgse Dilsen-Stokkem van minister Lydia Peeters (27,43 procent), of gemeenten als Merksplas of Hoeilaart.

Vooral in de Kempen, het Waasland en delen van West-Vlaanderen doen de liberalen het niet goed.

Sp.a: de bodem lijkt eruit

Nog een grote verliezer van de verkiezingen is de sp.a: de socialisten verliezen nog eens 3,9 procentpunt en blijft nog maar nipt boven de 10 procent, 10,1 om precies te zijn. Enkel het traditioneel rode zuid-Limburg blijft nog relatief trouw: de hoogste score haalde sp.a in Gingelom (30,83 procent).

Groen: met dank aan de steden

Van een verwachte groene golf was gisteren uiteindelijk geen sprake. Groen ging er wel op vooruit, maar veel minder dan verwacht. De partij wint amper 1,4 procentpunt en eindigt met 10,1 procent gelijk met sp.a in het Vlaams parlement.

Partijvoorzitter Meyrem Almaci trekt zich op aan het resultaat uit de steden, en dat is ook op de kaart te zien. Vooral in Brussel doet de partij het goed en is ze vaak de grootste. Ook de stad Leuven en omliggende gemeenten is een opsteker, net als Gent. Ook in Gent, Mechelen Brugge doet de partij het in verhouding beter dan op het platteland.

PVDA: eindelijk verkozenen

De PVDA heeft zijn doel gehaald: eindelijk verkozenen in het Vlaams parlement en in de Kamer. In Vlaanderen scoort de partij 5,3 procent, goed voor vier zetels. Twee daarvan komen uit Antwerpen, met vooral in de stad Antwerpen een goede score: met 11,66 procent is de partij er zelfs groter dan sp.a. De PVDA haalt ook in Limburg een zetel (boven de 10 procent in Genk), net als in Oost-Vlaanderen met als uitschieter Zelzate, waar de partij ook in het gemeentebestuur zit.