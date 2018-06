IN KAART: Veel meer trajectcontroles op snelwegen, mogelijk 41 nieuwe binnen halfjaar ADN TT

21 juni 2018

17u32

Bron: Belga 5 Vlaanderen telt momenteel slechts drie trajectcontroles op snelwegen, maar tegen volgend jaar kunnen daar 41 nieuwe bijkomen. Dat zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) naar aanleiding van de jaarlijkse evaluatie van het verkeersveiligheidsbeleid in het parlement.

Vlaanderen telt momenteel slechts drie trajectcontroles op snelwegen: op de E40 tussen Wetteren en Erpe-Mere in beide richtingen en op de E17 in Gentbrugge. Deze zomer komt daar een controle tussen Woluwe en Heverlee bij en één tussen Antwerpen-Oost en Ranst. Op gewestwegen zijn er al 27 trajectcontroles en zijn er nog veel meer gepland.

Ook op autosnelwegen zal tegen begin volgend jaar het aantal exponentieel toenemen. Waar de federale overheid een camera met nummerplaatherkenning plaatst in de strijd tegen criminaliteit, tracht Vlaanderen immers ook een trajectcontrole te introduceren. Dat kan door twee federale camera's aan elkaar te koppelen of door een Vlaamse camera enkele kilometers na een federale te zetten. In totaal is er apparatuur besteld voor 41 trajecten, die rond de jaarwisseling of bij het begin van volgend jaar geplaatst moet worden.

"Ook na trajectcontrole nog lagere snelheid"

"Het effect van een trajectcontrole gaat veel verder dan het traject zelf", zegt Weyts. "Uit studies blijkt dat de bestuurders nog lang na het traject een lagere snelheid aanhouden."

Ook op kleinere wegen zullen trajectcontroles blijven verschijnen. Alle traditionele flitscamera's voor overdreven snelheid en aan verkeerslichten worden vervangen door digitale exemplaren, die kunnen worden ingezet om een trajectcontrole te realiseren. In 2018 worden zo al een vijftigtal analoge flitscamera's omgevormd tot 30 trajectcontroles.

De volgende overzichtskaart van de Vlaamse overheid geeft de trajectcontroles weer in Vlaanderen. De rode icoontjes tonen de huidige locaties van trajectcontroles en de gele icoontjes duiden op de locaties van toekomstige trajectcontroles.