IN KAART. Stem jij in oktober al digitaal of nog met potlood en papier? TT

18 juli 2018

17u21 7 Over drie maanden zijn het weer gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen. Voor de eerste keer ooit zullen de inwoners van een meerderheid van de Vlaamse gemeenten elektronisch kunnen stemmen. Ontdek op de kaart of in de tabel hoe het in jouw gemeente zit.

De inwoners van 163 gemeenten mogen dit jaar digitaal stemmen, dat zijn er twaalf meer dan bij de vorige lokale verkiezingen in 2012. In 145 gemeenten wordt nog met potlood en papier gestemd. Zes jaar geleden was de verhouding nog omgekeerd, met 151 digitale gemeenten en 157 analoge.

De twaalf gemeenten die erbij zijn gekomen, liggen vooral in Limburg (groen op de kaart). Zo zijn er in Bocholt, Bree, Kinrooi, Maaseik, Dilsen-Stokkem, Meeuwen-Gruitrode, Tongeren en Sint-Truiden stemcomputers gekomen. Hetzelfde voor Putte (provincie Antwerpen), Wemmel en Lennik (provincie Vlaams-Brabant) en Deinze (provincie Oost-Vlaanderen).

In West-Vlaanderen kunnen ze maar in negen gemeenten elektronisch stemmen. Ook in Oost-Vlaanderen stemt de meerderheid nog met potlood en papier, terwijl in Antwerpen nog maar vier gemeenten niet zijn overgestapt.

Overschakelen van potlood en papier naar de stemcomputer kost uiteraard geld, meteen de belangrijkste reden waarom in 2018 nog altijd niet elke gemeente is overgestapt. De kostprijs voor de acht nieuwe Limburgse gemeenten loopt bijvoorbeeld op tot 1,7 miljoen euro.