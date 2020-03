IN KAART. Steeds meer patiënten opgenomen in ziekenhuis en op intensieve zorgen, aantal besmettingen stijgt tot 1.243 TT

17 maart 2020

11u26 12 De afgelopen 24 uur zijn in ons land 185 nieuwe besmettingen met het coronavirus gedetecteerd. Dat meldt de FOD Volksgezondheid in haar dagelijkse update. Het totale aantal bevestigde besmettingen in België stijgt hiermee tot 1.243. 361 besmette mensen liggen op dit moment in het ziekenhuis, waarvan 79 op intensieve zorgen. Het gaat om een toename van 109 patiënten. Tien mensen zijn tot nu toe overleden. Veertien mensen hebben het ziekenhuis weer mogen verlaten omdat ze genezen verklaard zijn.

Gisteren lagen er nog 252 patiënten in een ziekenhuis, waarvan er 53 op intensieve zorgen lagen. Dat aantal stijgt dus zoals verwacht werd. 51 mensen worden beademd, een stijging van 20 in vergelijking met een dag ervoor. De meeste besmettingen bevinden zich in de leeftijdscategorie van 40 tot 49 jaar. Er werden tot nu toe bijna 16.000 tests uitgevoerd in de verschillende laboratoria.

Het aantal nieuwe geregistreerde besmettingen per dag blijft ongeveer stabiel. Twee dagen geleden lag dat aantal op het hoogste punt met 197 nieuwe gevallen, gisteren zakte het cijfer naar 172, en vandaag kwamen er dus 185 nieuwe registraties bij. Steven Van Gucht, hoofd van het wetenschappelijk comité dat de coronaverspreiding in ons land opvolgt, benadrukte vanmiddag nogmaals dat het aantal besmettingen wellicht een onderschatting is, aangezien lang niet iedereen nog wordt getest.

Waar doen de gevallen zich voor?

Sciensano, het federale onderzoekscentrum voor volksgezondheid, heeft op zijn website een aantal grafieken gepubliceerd die de verspreiding en evolutie van het virus in ons land extra duiden. De eerste grafiek toont de verspreiding van de bevestigde coronagevallen in België.

De exacte regio’s werden niet meegedeeld, maar het kaartje op de website geeft wel een indicatie van de plaatsen waar besmettingen werden bevestigd. Van de 185 nieuwe gevallen gisteren zijn er 106 in Vlaanderen vastgesteld, 38 in Brussel en 33 in Wallonië. Bij acht mensen is de woonplaats onduidelijk.

Lees ook:

Coronacrisis brengt storm aan slaapproblemen, angstklachten en burn-outs met zich mee: deze tips helpen je door deze moeilijke periode (+)

Voor hen doen we het: niet alleen ouderen lopen extra gevaar door corona (+)

PORTRET. Jack Ma, de Alibaba-miljardair die ons land een half miljoen mondmaskers schenkt (+)

Bekijk hier ook de meest recente wereldwijde cijfers van de verspreiding van het coronavirus