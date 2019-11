IN KAART. Peter Goossens blijft enige met drie Michelin-sterren, dit zijn alle sterrenrestaurants in jouw buurt Weer geen nieuw driesterrenrestaurant in België TT ADN

18 november 2019

12u51 22 De culinaire Michelingids deelt opnieuw sterren uit. Het was vooral uitkijken of ons land er voor het eerst sinds lang een nieuw driesterrenrestaurant bij zou krijgen, naast het Hof van Cleve van chef Peter Goossens. Maar Goossens bleef uiteindelijk de enige met de hoofdprijs van drie sterren. De jeugdige schwung van talentvolle chefs zorgt in deze nieuwe editie wel voor één nieuw tweesterrenrestaurant en zeven prikkelende sterren.

Het summum van de Belgische gastronomie, dat is en blijft de keuken van Peter Goossens. Het Hof van Cleve (in Kruishoutem) behoudt ook dit jaar met veel bravoure zijn drie sterren. “De vakkennis en het culinaire talent van chef Goossens staan garant voor een unieke ervaring”, stelt Michelin. “Hij is een voorbeeld, een mentor die Belgische chefs dagelijks blijft inspireren.”

Twee sterren

Noem ook Jan Tournier gerust een toonbeeld van een bezielde kok. De chef van Cuchara in Lommel wordt in deze editie 2020 onderscheiden met twee sterren. “Chef Tournier heeft zijn gerechten ontdaan van al het overbodige,” aldus Werner Loens, selectiedirecteur van de Michelin-gidsen in de Benelux. “Zijn creativiteit, speelsheid en technische beheersing wordt vandaag gebundeld in indrukwekkende creaties. Met de concentratie van enkele ingrediënten creëert hij een uitbundig verhaal. Eten bij chef Tournier is een boeiende wandeling doorheen een inventieve wereld van smaken.”

Nieuwe ster

In de Michelin-gids 2020 worden verder zeven restaurants bekroond met een nieuwe ster. Bij L.E.S.S. in Brugge neemt de jonge Ruige Vermeire zijn gasten mee op een Aziatisch geïnspireerd avontuur. In dit kosmopolitische restaurant komt men ongedwongen genieten van intense creaties. Het boeiende samenspel van wijn en spijs is het sterke punt van Sébastien Wijgaerts en sommelier Diederik Herbots bij Ogst in Hasselt, net als bij Glenn Verhasselt en sommelier Yanick Dehandschutter van Sir Kwinten in Sint-Kwintens-Lennik. Zij weten de finesse van hun eigentijdse pareltjes perfect te laten balanceren met de topwijnen die de wijnexperts uitzoeken.

Niels Brants van EssenCiel in Leuven is nog zo’n slimme chef die de kunst van het weglaten beheerst. Zijn originele ingevingen en oog voor groenten zorgen voor veel voldoening. Dat laatste is de belangrijkste troef van Souvenir in Gent. De persoonlijke relatie die Vilhjalmur Sigurdarson onderhoudt met de natuur is boeiend. Zijn uitbundige creaties laten de seizoenen als het ware tot leven komen.

Brussel en Wallonië

Brussel en Wallonië verwelkomen allebei één nieuwe ster. La Canne en Ville in Elsene is een adres dat al langer gekend is bij fijnproevers. Kevin Lejeune verfijnt de keuken en zorgt voor persoonlijkheid met creatieve ingevingen en durf. Bij Le Gastronome in Paliseul worden klassiek en modern gebundeld door twintigers Jean Vrijdaghs en Sébastien Hankard. De vandaag niet weg te denken invloed van subtiele aciditeit en aandacht voor groenten zorgt ook bij hen voor diepgang.

Rijkdom

Gwendal Poullennec, internationale directeur van de MICHELIN Gidsen, is tevreden met deze editie. “De selectie toont de rijkdom aan van de culinaire scènes in België en Luxemburg, die een brede waaier van keukentypes omvatten. Ze worden ook gekenmerkt door een hele generatie chefs die dankzij hun creativiteit en talent een delicaat evenwicht bereiken tussen respect voor het product en rijke smaken.”