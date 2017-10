IN KAART: Op deze wegen nam het sluipverkeer na de kilometerheffing voor trucks het meeste toe TT

12u30

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 BELGA Het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken heeft een grootschalige studie gedaan naar sluipverkeer door vrachtwagens na de invoering van de kilometerheffing vorig jaar. Daaruit blijkt dat er zich op een zeventigtal trajecten een "significante stijging" van vrachtverkeer heeft voorgedaan. Bekijk hier alle punten op een kaart en controleer of ook uw regio erbij is.

Elk icoontje van een vrachtwagen duidt op een locatie waar het vrachtverkeer is toegenomen en dat minstens gedeeltelijk te wijten is aan de invoering van de kilometerheffing. Daardoor proberen vrachtwagens die route te vermijden en nemen ze wegen waar de kilometerheffing niet geldt. De kilometerheffing geldt nu nog enkel op de autosnelwegen en een aantal grotere gewestwegen.



Hoe donkerder de kleur, hoe groter de stijging. Klik op de icoontjes om de procentuele stijging te bekijken.

73 trajecten

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken vergeleek voor de studie de meetresultaten van 451 telpunten van voor en na de invoering van de kilometerheffing. Per locatie werd onderzocht wat de oorzaak van de stijging - of daling - veroorzaakt zou kunnen hebben, zoals eventuele wegenwerken of de inplanting van een nieuwe bedrijfszone.



Op 73 trajecten - een zesde van de bestudeerde tracés - werd een "significante stijging" van het vrachtverkeer vastgesteld, die niet door normale factoren verklaard kan worden en volgens de overheid dan ook moet worden gelinkt aan de kilometerheffing.

Stijging van 2.246 procent

De variatie in cijfers is groot. Zo bedraagt de grootste stijging maar liefst 2.246 procent, al geeft dat getal wel een vertekend beeld door de beperkte absolute stijging van 2 naar 40 vrachtwagens. Het gaat om de Erasmuslaan in Kortrijk, een lokale weg parallel aan de N50 richting de N8, die beide wel wegen met een kilometerheffing zijn.



"De reden voor de toename is te wijten aan ontwijkingsverkeer", schrijft het Departement Mobiliteit en Openbare werken. "De N8 is een verzadigde weg, maar ook een betalende weg. De N50 is nog niet verzadigd, maar is ook een betalende weg. Daarom wordt de Erasmuslaan voor de lokale verplaatsingen wel een interessante as."

Zes nieuwe trajecten

Het departement Mobiliteit en Openbare Werken wijst er wel op dat er geen algemene verschuiving is waar te nemen van het hoofdwegennet naar het onderliggende wegennet. "Er is zelfs een daling van het vrachtverkeer op het onbetolde wegennet en een stijging op het betolde wegennet", zo klinkt het. Toch zijn er dus een aantal punten waar er wel een stijging te zien is.



Vanaf 1 januari volgend jaar zal het aantal wegen waarop vrachtwagens een kilometerheffing moeten betalen, daarom met 150 kilometer worden uitgebreid. Het gaat om in totaal zes trajecten op de N35, de N43, de N42, de N14 en de N73. Tegen de zomer van volgend jaar moet duidelijk zijn of en hoe de andere 67 locaties aangepakt zullen worden.



Het Vlaams parlement bespreekt de studie deze namiddag samen met Mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA).