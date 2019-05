IN KAART. Nieuwe jachtplannen in Vlaanderen: ligt jouw tuin in jachtgebied? kg

22 mei 2019

17u42

Bron: Belga, Hubertus Vereniging Vlaanderen 1 De jachtplannen van Vlaanderen zijn aangepast, waardoor er nu 933.021 hectare wordt ingekleurd als jachtgebied. Dat is 3 procent minder dan twee jaar geleden, maar tegelijk kwamen er ook nieuwe territoria bij, met name in Limburg. Controleer hier of jouw tuin in jachtgebied valt.

Vooral in Antwerpen (-4,9 procent) en Oost-Vlaanderen (-4,7 procent) is er nu veel minder jachtgebied. In Limburg kwam er wel jachtgebied bij: ongeveer 1,3 procent of het equivalent van 3.483 voetbalvelden. Dat komt vooral doordat burgers in de provincie zelf het initiatief namen om hun perceel te laten ‘inkleuren’ als jachtgebied, bijvoorbeeld omdat ze last hadden van everzwijnen, en omdat de jacht wordt toegelaten in meer natuurgebieden.

In kaart

Een kaartje van de Hubertus Vereniging Vlaanderen maakt je wegwijs door het Vlaamse jachtgebied. De groene gebieden op de kaart zijn jachtterrein. Geef je woonplaats in in de zoekbalk bovenaan het kaartje om je woning snel op te sporen.

Valt jouw tuin in een groen gekleurd gebied? Dan ligt je perceel op jachtterrein. Maar dat wil niet zeggen dat jagers zomaar door jouw tuin kunnen lopen. “Dat mag niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar”, verduidelijkt de Hubertus Vereniging in een persbericht. “Overigens mag binnen een straal van 150 meter van een huis niet gevuurd worden, dat bepaalt de wet.”



Het kan ook handig zijn om jachtrechten te verlenen op je eigendom, klinkt het. Bijvoorbeeld zou je als eigenaar een beroep kunnen doen op een jager om wilde dieren te vangen, zoals vossen of konijnen. Die gebruikt in woongebied dan geen vuurwapen, maar wel kooien of vallen.

Fouten

De jachtplannen worden sinds 2014 gedigitaliseerd. Volgens de belangenvereniging zou 99,9 procent inmiddels te raadplegen zijn op het online kaartje, maar fouten worden overigens nog niet uitgesloten. “Hier en daar zal allicht nog een perceel foutief ingekleurd staan. We nemen bij een dergelijk vermoeden proactief contact op met de betrokken partijen om klaarheid te scheppen.”