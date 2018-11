IN KAART. Michelin deelt weer sterren uit, voor het eerst in 40 jaar maar één driesterrenrestaurant in België Wel drie nieuwe tweesterrenrestaurants ADN

19 november 2018

17u48 18 Het is weer sterrenpracht bij de culinaire Michelingids. Maar liefst 139 restaurants in België en Luxemburg worden onderscheiden met één of meerdere sterren. Drie restaurants krijgen voor het eerst twee sterren, zeven restaurants krijgen hun eerste ster. Nu Gert De Mangeleer in ‘Hertog Jan’ de pollepel aan de haak hangt, telt ons land wel maar één driesterrenrestaurant meer. Ontdek op onderstaande kaart en in de verschillende tabellen de (nieuwe) sterrenrestaurants in jouw buurt.

Gwendal Poullenec, de internationale directeur van de Michelingidsen, ziet in deze nieuwe selectie een bevestiging.

“De 139 sterrenrestaurants in editie 2019 tonen perfect aan wat de Belgische en Luxemburgse gastronomische scènes typeert. Tussen deze restaurants vind je zaken die een traditionele keuken aanbieden en specialiteiten in de kijker zetten die tot het culinaire erfgoed behoren. Maar evengoed zijn er restaurants bij die moderner zijn en gebruikmaken van internationale technieken en smaken.”



Een OVERZICHT van de sterrenrestaurants:

Eén driesterrenstaurant

Twee jaar geleden daalde het aantal driesterrenrestaurants in ons land van drie naar twee, nadat Geert Van Hecke de deuren van ‘De Karmeliet’ achter zich dichttrok. Nu ook Gert De Mangeleer en Joachim Boudens dat eind dit jaar met ‘Hertog Jan’ doen, is Peter Goossens met het ‘Hof van Cleve’ de enige landgenoot met drie sterren.

Peter Goossens behoudt zijn drie sterren “dankzij een keuken die persoonlijk en zeer constant is”. “Chef Goossens bezit het talent de kwaliteit van topproducten naar boven te halen en te verrijken. Gasten krijgen hier een echt product op het bord en dankzij de genereuze porties genieten ze er uitvoerig van”, klinkt het bij Michelin.

Drie nieuwe tweesterrenrestaurants

De nieuwe Michelingids pakt verder uit met 26 tweesterrenrestaurants, waarvan drie nieuwe.

David Martin van ‘La Paix’ in Anderlecht “bevestigt zijn talent met een zeer eigen signatuur”. “Hij interpreteert klassiekers graag op zijn manier en weet opmerkelijke nuances te creëren met Aziatische technieken,” aldus Werner Loens, selectiedirecteur van de Michelingidsen in de Benelux.

“Maxime Collard van ‘La Table de Maxime’ in Our geeft dan weer zijn eigen visie op de moderne keuken. Zijn technische kennis en creativiteit laten hem toe gasten te boeien met enkele topingrediënten.” Oog voor details en precisie typeren ook Cyril Molard van ‘Ma Langue Sourit’ in Oetrange (Groothertogdom Luxemburg). “Hij verrast en verbaast zijn gasten telkens weer met een indrukwekkende wervelwind van smaken.”

Zeven restaurants krijgen hun eerste ster

Daarnaast zijn er in totaal 112 restaurants die met één ster mogen pronken. Zeven restaurants daarvan krijgen voor het eerst een ster.

Zo geniet men bij ‘La Plage d’Amée’ in Jambes van de opmerkelijke creativiteit van Julien Wauthier, aldus Michelin. “De keuken is er bewerkt en zeer fijn.” Benjamin Laborie van ‘La Ligne Rouge’ in Plancenoit “pleziert zijn gasten met rijke klassieke smaken in gerechten die technisch precies en modern zijn”. Vakkennis typeert ook de keuken van Arold Bourgeois. “Zijn ‘Little Paris’ in Waterloo is een ongedwongen zaak waar de typische bistrogerechten een topervaring garanderen. Zijn originele ingevingen zorgen voor bordjes met uitbundige smaken.”

Beloftevolle jonge chefs maken het waar

In Vlaanderen maken beloftevolle jonge chefs hun talent waar. “Philippe Heylen van ‘EED’ in Leuven weet zijn gasten te verbazen en te intrigeren met zijn eigentijdse interpretatie van herkenbare smaken.” De 23-jarige chef wordt dit jaar eveneens onderscheiden met de prijs van Jonge Chef van het Jaar.

“Nathan Van Echelpoel van ‘Nathan’ in Antwerpen zet de klassieke keuken naar zijn hand met durf en een geweldig gevoel voor evenwicht. Ook Tim Meuleneire van ‘FRANQ’ in Antwerpen balanceert met verve tussen klassiek en modern. Zijn precisie en sauzenkennis maken van elk gerecht een waar plezier.”

In Luxemburg wordt restaurant ‘Les Jardins d’Anaïs’ onderscheiden met een ster. “Je degusteert in dit klasserestaurant een keuken die de hand van een ervaren chef verraadt. Finesse is er de leidraad doorheen de ervaring van de gasten.”

Comme Chez Soi in de bloemetjes

Comme Chez Soi in Brussel wordt tijdens de presentatie van de gids eveneens in de bloemetjes gezet. “Dit huis van vertrouwen heeft al 66 jaar een rijke sterrengeschiedenis. Belgische gastronomie op zijn best!”

De MICHELIN gids België en Luxemburg 2019 is te koop vanaf 22 november voor de prijs van € 23,95.