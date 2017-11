IN KAART: Michelin deelt gul sterren uit. Luc Bellings, Kobe Desramaults en Geert Van Hecke scoren meteen met nieuw concept KVE & AVH

Sterrenregen bij Michelin. De Belgische topgastronomie wordt in de selectie 2018 van de culinaire gids gul beloond. Drie restaurants krijgen er een tweede ster bij en maar liefst dertien restaurants mogen pronken met een eerste ster. Hof Van Cleve (Kruishoutem) en Hertog Jan (Sint-Michiels) behouden hun drie Michelinsterren.

Achter de gekende toppers werken jonge talenten duidelijk zeer hard aan hun carrière. Boury (Roeselare), Vrijmoed (Gent) en La Source (Neerharen) worden beloond met een tweede ster. "Deze chefs hebben de afgelopen jaren veel aan maturiteit gewonnen", vertelt Michael Ellis, internationaal directeur van Michelingidsen. "Ze bezitten het talent om hun stempel te drukken op gerechten. Dankzij hun techniek en creativiteit weten ze producten te sublimeren en prachtig in balans te brengen."

Dertien restaurants worden in de selectie 2018 voor het eerst onderscheiden met één ster. Daarbij valt meteen op dat Zet'Joe by Geert Van Hecke (Brugge), De Vork van Luc Bellings (Hasselt) en Chambre Séparée van Kobe Desramaults (Gent) meteen een ster scoren. Deze topkoks serveren hun typerende keukens immers op nieuwe locaties of scoren met een volledig nieuw concept.

Kathleen Vanderbeke van Terminus in Watou is verkozen tot beste vrouwelijke chef. Zij werkt bijna uitsluitend met vrouwen in de keuken. Jonge chef van het jaar is Jo Grootaerts van Altermezzo in Tongeren.

In totaal verloren dertien restaurants hun ster(ren), maar in negen gevallen was dit gewoon te wijten aan de stopzetting van de zaak.

Een volledig OVERZICHT van Belgische sterrenrestaurants

De Michelin gids België en Luxemburg 2018 is te koop vanaf donderdag 23 november.