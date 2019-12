IN KAART. Meer dan vijfde van Vlaamse inwoners is van buitenlandse herkomst TT

14u33 112 Meer dan 1,3 miljoen inwoners in Vlaanderen, of 21,1 procent van het totaal, is van buitenlandse herkomst. Dat blijkt uit de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor van de Vlaamse overheid en waarover VRTNWS bericht. Dat is een stijging van vijf procentpunt of 430.000 mensen in tien jaar tijd. In Brussel is net geen 72 procent (855.000 inwoners op de 1.190.000) van buitenlandse herkomst. Op de kaart of in de tabel onderaan kan u uw eigen gemeente opzoeken.

De cijfers uit de nieuwste Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor die vandaag gepubliceerd is, dateren van 2017 en omvatten niet alleen mensen die vandaag niet de Belgische nationaliteit hebben, maar ook iedereen die bij zijn geboorte niet de Belgische nationaliteit bezat of van wie minstens één van de ouders bij de geboorte niet de Belgische nationaliteit had.

In totaal telde Vlaanderen in 2017 6.519.901 inwoners. 1.378.016 daarvan waren van buitenlandse herkomst. In 2009 waren het nog 947.104 mensen, net iets meer dan 15 procent. Meer dan 600.000 mensen van buitenlandse herkomst komt uit een land van de Europese Unie, 100.000 anderen uit de rest van Europa. 351.000 mensen komen uit een van de Maghreb-landen of Turkije, nog eens 310.000 mensen uit de rest van de wereld.

Hoger geboortecijfer

In de grootste gemeente van Vlaanderen, Antwerpen, was in 2017 49,2 procent van buitenlandse herkomst; in Gent 33,17 procent. In het Brussels gewest is dat aandeel nog fors hoger, met Sint-Joost-ten-Node, tevens ook de dichtst bevolkte gemeente van het land, als uitschieter: daar is meer dan 90 procent van de inwoners van buitenlandse origine.

De stijging van het aantal inwoners van buitenlandse herkomst is grotendeels toe te schrijven aan de hogere geboortecijfers in die groep. Dat valt ook af te leiden uit de verdeling per leeftijdsgroep. Bij de 0- tot 5-jarigen is 37,5 procent van buitenlandse origine. In het Brussels gewest is dat 88,3 procent, in Sint-Joost-ten-Node 96,8 procent, in de stad Antwerpen 73,9 procent.

