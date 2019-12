IN KAART. Mag je vuurwerk afsteken in jouw gemeente? Redactie

27 december 2019

17u15

Bron: VTM Nieuws - Het Laatste Nieuws 140 Slechts 1 op de 5 Vlaamse gemeenten verbiedt het afschieten van vuurwerk. Dat is sinds april nochtans verboden in heel Vlaanderen. Het vuurwerkverbod wordt dus amper nageleefd. Bekijk op de kaart of in de tabel onderaan hoe het zit in uw gemeente.

Traditioneel wordt er in de oudejaarsperiode heel wat vuurwerk afgestoken, maar dat is sinds dit voorjaar verboden in Vlaanderen. Toch leeft amper 1 op de 5 gemeente dat verbod na, blijkt uit een rondvraag van VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws.

Heel wat gemeenten hanteren eigen regels en uitzonderingen, zelfs in heel wat buurgemeenten gelden er compleet andere regels. Zo is er een verschil tussen buurgemeenten Kapelle-op-den-Bos en Londerzeel. In de eerste is het verbod van toepassing, in Londerzeel geldt een uitzondering op oudejaarsavond, zegt burgemeester Conny Moons.

In de meeste Vlaamse gemeenten kan u wel een GAS-boete verwachten bij het afsteken van vuurwerk zonder toestemming of buiten de voorziene tijdspanne, meestal van ongeveer 23 uur op 31 december tot 1 uur op 1 januari.

Sowieso raden de meeste gemeentebesturen het afknallen van vuurwerk af, en ook vanuit de Vlaamse brandweerzones is er de vraag om geen vuurwerk af te schieten: “Ambulanciers zijn elk jaar getuige van dramatische ongevallen met vuurwerk”, volgens de brandweer. “Vuurwerk kan je niet alleen levensgevaarlijk verwonden, het kan ook brand veroorzaken.”