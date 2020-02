IN KAART. In welke provincie hebben autobestuurders de zwaarste voet? Tommy Thijs Dirk Selis

21 februari 2020

17u34 6 Voor de achtste editie van de jaarlijkse Nationale VerkeersONveiligheidsenquête van Vias Institute werd een representatieve steekproef van 6.000 personen uit de Belgische bevolking bevraagd. En wat blijkt: vooral in Limburg lijken ze een probleem te hebben met snelheid.

“Het percentage autobestuurders dat zegt te snel te rijden, neemt toe in vergelijking met een jaar eerder”, aldus Stef Willems van Vias Institute.

“Zowel binnen de bebouwde kom (van 26% naar 28%), buiten de bebouwde kom (van 31% naar 36%) als op de autosnelwegen (van 27% naar 32%) geven meer bestuurders aan dat ze minstens één keer per maand de snelheidslimieten niet respecteren. In het hele land worden dit jaar nog tientallen trajectcontroles geactiveerd om dit probleem aan te pakken. Te snel rijden is voor Limburg net zoals in de rest van België een probleem.”

Toch springt Limburg er in alle drie de categorieën uit. In alle drie de categorieën rijden de Limburgers het vaakst te snel in vergelijking met de andere provincies én tegenover het Vlaamse gemiddelde.

