IN KAART. In welke gemeenten zijn kerstboomverbrandingen toegelaten? Joyce Van De Winkel

02 januari 2019

17u20 0 Het verbranden van kerstbomen na de feestdagen ligt al een aantal jaren onder vuur. Zo zouden schadelijke stoffen vrijkomen bij het verbranden van de bomen die een nefaste invloed hebben op milieu en gezondheid. Om die reden wordt in steeds meer gemeenten geopteerd om kerstbomen te laten ophalen en ze vervolgens op een milieuvriendelijke manier te verwerken. Wij gingen na waar het verbranden van kerstbomen nog toegelaten is en waar niet.

Traditie behouden of zoeken naar een milieuvriendelijker alternatief?

Een moeilijke evenwichtsoefening voor veel lokale besturen. Enerzijds zijn kerstboomverbrandingen schadelijk voor mens en milieu, anderzijds zijn ze een jarenoude traditie met een zekere sociale functie. “Voor het milieu is een kerstboomverbranding niet aan te moedigen, maar het is een folkloristisch evenement dat mensen in feeststemming bij elkaar brengt en dat vinden we niet onbelangrijk”, aldus burgemeester van Schelle Rob Mennes (CD&V).

Volgens de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) komen er bij de verbranding van onversierde kerstbomen fijnstof, dioxines en PAK’s of polycylische aromatische koolwaterstoffen vrij. Toch mag de nefaste invloed van kerstboomverbrandingen op mens en milieu gerelativeerd worden: het gaat om een gebeurtenis die éénmaal per jaar plaatsvindt.