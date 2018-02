IN KAART: In deze Vlaamse gemeenten is

confetti gooien verboden LG

07 februari 2018

12u48

Bron: Radio 2 15 Kinderen die deze week carnaval vieren op school, maar ook carnavalsgroepen, mogen in steeds minder gemeenten confetti gebruiken. Hoort jouw gemeente er ook bij?

In een rondvraag van Radio 2 blijkt dat confetti in steeds meer Vlaamse gemeenten ongewenst is. Scholen die met kinderen een kleine stoet organiseren, maar ook de grote carnavaloptochten mogen in deze gemeenten de boel niet meer opvrolijken met gekleurde papiersnippers. Ook een confetticanon zien ze liever gaan dan komen. De gemeenten vinden de feestversiering te vervuilend, te duur en bovendien een lastig werkje om op te ruimen.

De provincie Limburg schaart de meeste gemeentes achter zich met het confettiverbod. Enkel in de Limburgse gemeenten Voeren en Sint-Truiden is het gebruik van confetti niet helemaal verboden. Enkel confetti gemaakt van computerpapier dat minder snel afbreekbaar is, is niet meer welkom.

In de Antwerpse provincie gaat er in 26 gemeenten een carnavalstoet door. In 19 van die gemeenten is confetti verboden, hoewel de regels van het verbod verschillen naargelang de gemeente. Zo mag er tijdens de grootste traditionele carnavalstoet in Essen wél met confetti gegooid worden, maar voor kleinere optochten is dit verboden. In Rijkevorsel mag confetti tijdens de stoet ook, maar daar is dan weer een maximaal aantal kilogram vastgelegd.

In de provincies West- en Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant is het aantal gemeenten dat een verbod heeft ingevoerd, redelijk beperkt. Een aantal Oost-Vlaamse gemeenten zoals Sint-Niklaas, Wortegem-Petegem, Gent, Kruishoutem, of Maarkedal zijn minder streng en laten confetti toe na een schriftelijke aanvraag.