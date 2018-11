IN KAART. In deze toprestaurants kan je voor 37 euro of minder een driegangenmenu bestellen Michelin deelt 20 nieuwe Bib Gourmands uit in België TTR ADN

09u47 34 België is twintig nieuwe Michelin Bib Gourmand-restaurants rijker. Enkel adresjes met een driegangenmenu voor maximaal 37 euro krijgen een plaats in de Bib Gourmand Benelux 2019. De Bib Gourmand wordt samengesteld door dezelfde inspecteurs als de befaamde Michelingids.

In totaal telt de nieuwe editie 300 gastronomische adressen, waarvan 157 in ons land (zie kaart hierboven en lijst onderaan, red.), 14 in Luxemburg en 129 in Nederland.

Deze restaurants zetten de diversiteit van het culinaire landschap in de verf. Zo kan je onder meer genieten van typische tapas bij La Taperia in Herenthout of van de Italiaanse keuken bij L’Angelo Rosso in Sint-Truiden. Voor een creatieve aanpak van groenten zijn Pré De Chez Nous in Brussel en Tero in Sint-Gillis dan weer warme aanraders volgens de recensenten van de Bib Gourmand.



Ons land telt twintig nieuwkomers, maar het valt wel op dat die nieuwe vermeldingen vooral in Brussel (6) en Wallonië (11) te vinden zijn. De lijst met geschrapte Belgische restaurants is met dertig stuks duidelijk langer. Ook hier doet Vlaanderen het slechter dan de twee andere gewesten: maar liefst zestien Vlaamse restaurants zijn uit de gids verdwenen, tegenover twaalf Waalse en twee Brusselse.

Editie 2019 van de Bib Gourmand benadrukt de ‘culinaire mondialisering’ die al een paar jaar bezig is in de Benelux. “Die trend is alomtegenwoordig”, zegt Werner Loens, selectiedirecteur van de Michelingidsen in de Benelux. “Van de bruisende hoofdstad tot het gezellige gehucht, overal vind je invloeden uit alle hoeken van de wereld. Het is interessant om te ontdekken op welke manier de chefs daarmee aan de slag gaan.”

De Bib Gourmand Benelux 2019 is vanaf 22 november te koop voor 17,95 euro.