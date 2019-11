IN KAART. In deze toprestaurants in België kan je voor 39 euro of minder een driegangenmenu bestellen ADN

07 november 2019

19u27

Bron: Michelin 3 Michelin maakt vandaag de nieuwe selectie van de ‘MICHELIN Gids Bib Gourmand Benelux 2020' bekend. In deze twaalfde editie verzamelen de inspecteurs van de Michelingids opnieuw heel wat fijne adresjes. De rode draad in deze selectie? Het driegangen keuzemenu voor maximaal 39 euro. Bekijk in onderstaande kaart en tabel waar je allemaal kan smullen.

Het groeiende belang van producten uit eigen grond is een duidelijke trend in deze nieuwe editie van de Bib Gourmand. “Groenten en lokale producten worden steeds belangrijker”, zegt Werner Loens, selectiedirecteur van de Michelin Gidsen in de Benelux. “Ook de chefs willen hun steentje bijdragen aan het milieu. Dat zorgt voor een frisse dynamiek. Het voedt hun creativiteit. Tel daar de vele internationale invloeden bij en we krijgen een opwindende selectie nieuwe Bib Gourmands.” Elk bekroond restaurant “verzekert een onweerstaanbare verhouding tussen prijs, kwaliteit en plezier”, zo klinkt het.

De Belgische selectie telt concreet 154 restaurants, waarvan 18 nieuwe. “Opvallend is dat hier meer wordt teruggegrepen naar de traditionele Franse en Belgische keuken. Bij gezellige restaurants als La Charcuterie in Sint-Gillis en Vino Vino in Namen worden smulpapen bijvoorbeeld verleid met de typische generositeit van bistroklassiekers. En er waait ook een vleugje Azië door de Belgische nieuwkomers”, legt Loens uit. De intensiteit van Car Bon in Elsene en Station 3 in Kraainem laat amateurs van de Chinese keuken niet onberoerd.

De Bib Gourmand Benelux 2020 wordt vanaf 22 november verkocht voor 17,95 euro in België en Nederland en 17,44 euro in Luxemburg.