IN KAART. Huizen in open bebouwing zijn meest voorkomende woningtype in Vlaanderen, zoveel staan er in uw gemeente

14 november 2019

Bron: Belga 0 Het meest voorkomende woningtype in het Vlaamse Gewest zijn huizen in open bebouwing. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Het Vlaamse Gewest telde begin dit jaar 3,2 miljoen woningen. Tussen 2001 en 2019 is de woningvoorraad met 18 procent gestegen, of met gemiddeld 1 procent per jaar.

De meeste woningen in het Vlaamse Gewest zijn huizen in open bebouwing (28,1 procent), gevolgd door appartementen (26,4 procent). De huizen in gesloten bebouwing (de zogenaamde rijhuizen) zijn goed voor 21,7 procent van de woningen, de huizen in halfopen bebouwing voor 18,4 procent.

De grootsteden Antwerpen en Gent tellen in Vlaanderen het grootste aantal woningen. In Antwerpen gaat het om zowat 270.000 woningen, in Gent om zowat 145.000. Daarna volgen Brugge, Leuven en Oostende. Een aantal gemeenten kende sinds 2001 een forsere toename van het aantal woningen dan de stijging met 18 procent voor heel Vlaanderen. Dat was onder meer het geval in Nieuwpoort (+35 procent), Roeselare (+26 procent), Hasselt (+25 procent), Genk (+20 procent), Turnhout (+19 procent), Aalst (+19 procent), Koksijde (+19 procent) en Leuven (+19 procent).

De drie gewesten kenden tussen 2001 en 2019 een nagenoeg gelijke aangroei van het aantal woningen. Ook in het Waalse Gewest kwamen er in die periode jaarlijks gemiddeld 1 procent woningen bij. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest lag de jaarlijkse groei op 0,7 procent.

Het merendeel van de woningen in België is in het Vlaamse Gewest gesitueerd (58 procent). Het Waalse Gewest neemt een aandeel van 31 procent van het totaal aantal woningen in, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest een aandeel van 11 procent.