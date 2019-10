IN KAART. Honderden Vlamingen willen eigendom als jachtgebied laten schrappen na verdwijning Naya. Ligt jouw tuin in jachtgebied? HAA

28 oktober 2019

10u49 0 Het vermoeden dat wolvin Naya is gedood door jagers, geeft de jacht in Vlaanderen tegenwind. Sinds dat nieuws bekend raakte, hebben 400 Vlamingen - dubbel zoveel als normaal - nagevraagd hoe ze hun eigendom als jachtgrond kunnen laten schrappen. Eerder dit jaar werden de jachtplannen nog aangepast. Op deze kaart van Vlaanderens grootste jachtvereniging Hubertus kan je zien of jouw tuin in jachtgebied ligt.

Vlaanderen kleurt op de kaart, op de stedelijke kernen na, haast helemaal groen: hele dorpen met tuinen, parken, scholen, kerkhoven en recreatieterreinen staan ingekleurd als jachtgebied. In totaal gaat het in Vlaanderen om 933.021 hectare om jachtgebied. Dat is 3 procent minder dan in 2017.

De kans dat dit gebied verder slinkt, is niet onbestaande, want honderden Vlamingen hebben in enkele weken tijd gevraagd om hun achtertuin als jachtgebied te laten schrappen, bevestigt Vogelbescherming Vlaanderen aan HLN.



Sinds eind september bekend raakte dat wolvin Naya hoogstwaarschijnlijk door jagers werd gedood, kreeg de vereniging ook heel wat tips binnen over inbreuken op de jachtwetgeving, zegt directeur Paul Van Daele.

In mei 2019 werden de jachtplannen nog aangepast. Vooral in Antwerpen (-4,9 procent) en Oost-Vlaanderen (-4,7 procent) werd er toen jachtgebied geschrapt. In de provincie Limburg kwam er dan weer jachtgebied bij: ongeveer 1,3 procent. Dat is het equivalent van 3.483 voetbalvelden.

Ligt jouw tuin in jachtgebied?

Op de jachtkaart van Hubertus Vereniging Vlaanderen kan je nagaan of jouw tuin in jachtgebied ligt. Dat kan eenvoudig en snel door je woonplaats in te tikken in de zoekbalk op bovenstaande plattegrond. De groene gebieden op de kaart zijn jachtterrein.

