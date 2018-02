IN KAART: Hier kan je straks mogelijk schaatsen TT

26 februari 2018

09u43 2 Het blijft de komende dagen vriezen dat het kraakt. En dat brengt niet enkel miserie met zich mee voor wie de weg op moet en met startproblemen kampt . Voor schaatsliefhebbers betekent de aanhoudende koude mogelijk goed nieuws. Voorlopig is het ijs op de schaatsvijvers nog te dun, maar daar komt later deze week mogelijk verandering in, zegt het Agentschap Natuur en Bos.

Woordvoerster Marie-Laure Vanwanseele verwacht dat in de tweede helft van de week de kans er zeker in zit dat er op een aantal vijvers geschaatst zal kunnen worden. Doordat de temperaturen op veel plaatsen in Vlaanderen ook overdag niet meer boven het vriespunt uitkomen, krijgt het water in veel vijvers de komende dagen volop de kans verder aan te vriezen.

Belangrijk daarbij is vooral de ligging van de plas en de diepte van de vijver. "Veel hangt ervan af hoe lang de vijver overdag in de zon ligt, en of de wind er vrij spel heeft of niet", zegt Vanwanseele. "Met veel zonlicht of stroming is de kans op goede ijsvorming kleiner. Ondiepe poelen bevriezen uiteraard ook sneller dan diepere vijvers."

Een grote kanshebber om later deze week op te kunnen schaatsen is bijvoorbeeld de Bleukensweide in het Mechelse Leest. "Dat is eigenlijk geen vijver, maar een specifiek ontworpen overstromingsgebied dat blank gezet kan worden om er veilig op te kunnen schaatsen", aldus Vanwanseele. "Ook de Kraenepoel in Aalter en de Kalmthoutse heide zijn grote kanshebbers."

Het Agentschap heeft een lijst met schaatsvijvers die bij voldoende koude temperaturen geschikt zijn voor ijsplezier. "Maar toestemming om te schaatsen komt er altijd in overleg met de lokale autoriteiten, zoals de burgemeester, de politie en de brandweer."