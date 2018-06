IN KAART: Hier kan je naar de Rode Duivels kijken op groot scherm Rob Van herck Delphine Vandenabeele Daimy Van den Eede

Bron: VTM Nieuws 0 De Rode Duivels spelen vandaag hun eerste WK-match. Voetbal is bij uitstek een volksfeest en dus willen veel Vlamingen de wedstrijden van ons elftal in groep volgen. Vlaanderen is dan ook bezaaid met grote schermen waarop ze te zien zullen zijn. Hier is een kaart van waar zo'n scherm in je buurt staat en welke wedstrijden erop te zien zullen zijn.

De Duivels spelen al zeker drie wedstrijden in Rusland.

18/06: België-Panama (17.00 uur onze tijd)

23/06: België-Tunesië (14.00 uur onze tijd)

28/06: Engeland-België (20.00 uur onze tijd)

Als de Duivels eerste of tweede worden in hun groep, stoten ze door naar de kwartfinale. Op dat moment zijn ze nog vier wedstrijden verwijderd van de wereldtitel. De volgende wedstrijddagen hangen af van hun positie in de groep. Eerste in de groep? Achtste finale op 2 juli, kwartfinale op 6 juli, halve finale op 10 juli, finale op 15 juli Tweede in de groep? Achtste finale op 3 juli, kwartfinale op 7 juli, halve finale op 11 juli, finale op 15 juli

Niet overal in ons land zullen alle wedstrijden op groot scherm te zien zijn. VTM NIEUWS heeft zich toegespitst op schermen die op openbare locaties zijn geplaatst en waar doorgaans toestemming voor is gevraagd bij de gemeente of de stad. Als je gemeente niet is opgenomen in de kaart, wil dat dus niet zeggen dat je er geen voetbal kan kijken. Er zijn misschien wel horecazaken of particulieren in de buurt die de matchen uitzenden of een evenement op poten hebben gezet. En in het 'slechtste' geval kan je ook altijd terecht in een nabijgelegen dorp of gemeente.

Als er in een stad of dorp meerdere grote schermen zijn geplaatst, hebben we ervoor gekozen om één locatie in de kaart op te nemen, doorgaans die waar de meeste mensen naar de wedstrijd kunnen komen kijken. Bij elke locatie hebben we ook vermeld welke wedstrijden er zullen uitgezonden worden. Zo zijn er gemeentes waar enkel de wedstrijden van de groepsfase worden getoond en gemeentes waar ook wedstrijden van andere landen worden uitgezonden. In nog andere gemeenten verandert de locatie van het scherm doorheen het tornooi.

