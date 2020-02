In kaart gebracht. Dit zijn alle mandaten van onze politici, en wat ze ermee verdienen TT

14 februari 2020

08u01 36 Het Rekenhof heeft op zijn website de jaarlijkse lijst van mandaten van politici gepubliceerd. Nieuw daarbij is dat voor het eerst ook publiek is gemaakt hoeveel onze parlementsleden, ministers, burgemeesters, schepenen, maar ook leidinggevende ambtenaren verdienen, zowel met hun gewone job als met hun extra mandaten. Het gaat om de mandaten van 2018.

Sinds 2005 moeten politici en openbare mandatarissen een lijst van hun mandaten, ambten en beroepen indienen bij het Rekenhof. Het gaat onder meer om alle parlementsleden, ministers, kabinetschefs, beleidsmedewerkers, burgemeesters, schepenen, provinciegedeputeerden, leidinggevende ambtenaren, leden van de raad van bestuur van intercommunales, enzovoort. Vorig jaar ging het om een lijst van bijna 1.000 pagina’s in het Staatsblad, dit keer gaat het om meer dan 1.000 pagina’s.

In een aantal gevallen moeten politici ook een overzicht van hun vermogen indienen. De lijst met mandaten wordt publiek gemaakt, de vermogensaangifte in principe niet. Die blijft in een gesloten omslag op een beveiligde plaats liggen bij het Rekenhof. De omslag kan enkel worden geopend door een onderzoeksrechter tijdens een strafonderzoek.

Vergoedingen

Nieuw in de verplichte aangifte van de mandaten is dat nu ook de vergoedingen die de mandatarissen ontvangen, publiek worden gemaakt. Het gaat daarbij om bruto bedragen per jaar, maar vaak ook enkel om een vork van een bepaald minimum- en maximumbedrag. Zo wordt het loon van Antwerps schepen Koen Kennis (N-VA), die vorig jaar het meeste mandaten van alle politici in Vlaanderen uitvoerde, “afgerond op 100.000 euro”. In werkelijkheid gaat het om 103.501,65 euro. Als voorzitter van de Participatiemaatschappij Vlaanderen verdiende Kennis 27.276 euro, terwijl zijn vergoeding als lid van de raad van bestuur van het Antwerpse Havenbedrijf tussen de 1 en 5.000 euro bedroeg. In totaal gaat het zo om acht betaalde mandaten met die vork.

In bepaalde gevallen kan de vork behoorlijk groot zijn: zo verdient N-VA-voorzitter Bart De Wever als “werknemer” van zijn partij tussen de 50.000 en 100.000 euro per jaar. Een bedrag tussen die twee uitersten krijgt hij ook als Antwerps burgemeester, naast zijn loon van 120.930,08 euro als Kamerlid. Met zijn vierde betaalde mandaat als lid van de raad van bestuur van het Havenbedrijf verdiende De Wever net als Kennis tussen de 1 en 5.000 euro. Daarnaast oefende De Wever in 2014 nog veertien onbetaalde mandaten uit.

Meer aangifteplichtigen

De publicatie van vandaag is de eerste sinds de aanpassing van de wetgeving. Door die aanpassing is het aantal aangifteplichtigen toegenomen en kan de aangifte voortaan alleen nog elektronisch. Zo zijn bijvoorbeeld ook 33 kabinetsmedewerkers van ex-premier Charles Michel (MR) opgenomen. Michel zelf verdiende 257.088,6 euro als premier (en is daarmee de best verdiende politicus), twee van zijn absolute topmedewerkers (Hoofd van de beleidscel) verdienden afgerond 200.000 euro, acht andere medewerkers waaronder zijn kabinetschef afgerond 100.000 euro. Voor de meeste andere medewerkers gaat het om een vork van 50.000 tot 100.000 euro of van 10.000 tot 50.000 euro.

Van het kabinet van toenmalig Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA, eigen loon 244.704,54 euro) zijn dan weer 39 medewerkers opgenomen, waarvan er vier (twee kabinetschefs, één adjunct-kabinetschef en één inhoudelijke beleidsmedewerker) afgerond 100.000 euro verdienden.

Keerzijde van de langere is dat de mandatenlijst voortaan niet meer in augustus van het daaropvolgende jaar wordt bekendgemaakt, maar pas zes maanden later, ten laatste op 15 februari.

Vorig jaar hadden 145 politici nagelaten een mandatenlijst in te dienen.

Vorig jaar was PS-schepen Eliane Daels uit Evere de absolute mandatenkampioen, met 29 betaalde mandaten. In Vlaanderen bekleedde Kennis 18 betaalde en 18 onbetaalde mandaten. Dit jaar gaf Kennis 34 mandaten aan, waarvan 15 betaald.