IN KAART. Een op acht Vlamingen heeft niet-Europese achtergrond: dit zijn de cijfers voor uw gemeente TT

31 oktober 2019

11u27

Bron: De Tijd, Belga 334 Vlaanderen is in dertig jaar flink verkleurd, schrijft De Tijd vandaag na de ophef rond de uitspraken van CD&V-kandidaat-voorzitter Walter De Donder. In 1990 telde Vlaanderen 2,5 procent inwoners van niet-Europese origine. In 2019 was dat 12,7 procent, een stijging van 10 procentpunten. Bekijk de cijfers op de kaart voor uw gemeente.

De cijfers komen uit de Vlaamse databank ‘Provincies in cijfers’. Onder inwoners met niet-Europese herkomst verstaat de databank inwoners met een niet-EU nationaliteit, maar dus ook inwoners van wie een van de ouders die nationaliteit heeft of had. De stijgende trend is in zowat heel Vlaanderen te zien, aldus de krant, maar het meest in de steden.

In een grootstad als Antwerpen (zie gedetailleerde kaart onderaan op wijkniveau) ging het aandeel van mensen met een niet-Europese achtergrond van 8,3 procent in 1990 naar 36,5 procent. In sommige wijken van Antwerpen-Noord loopt dat aandeel op tot boven de 70 procent, waar CD&V-kandidaat-voorzitter Walter De Donder naar verwees met zijn uitspraak dat “bepaalde wijken daar ontvolkt zijn van onze eigen mensen”. In alle dertien centrumsteden samen is het percentage inwoners van niet-Europese origine opgelopen van 4,2 naar 20,2 procent.

Platteland

Maar het gaat niet alleen om een verschuiving van het platteland naar de steden. Uit de cijfers blijkt dat ook de plattelandsgemeenten de voorbije dertig jaar het aandeel inwoners van niet-Europese origine zagen toenemen. Ging het in 1990 nog om minder dan 1 procent van de plattelandsbevolking, dan gaat het inmiddels om zo'n 5 procent.

In de Denderstreek is er dan weer een ander fenomeen. "Daar is in korte tijd een grote migrantengemeenschap ontstaan, terwijl er vroeger weinig migranten woonden", zegt demograaf Patrick Deboosere (VUB) in De Tijd. Zo telde Denderleeuw in 1990 nog 0,4 procent inwoners van niet-Europese origine, dit jaar is dat 19,6 procent. Affligem, de gemeente waar De Donder zelf burgemeester is, kende een stijging van 0,5 procent naar 10,4 procent. "Niemand was daar goed op voorbereid, wat zich vertaald heeft in een sterke opmars van het Vlaams Belang", aldus Deboosere.

Tabel: aandeel inwoners van niet-Europese origine in Vlaanderen per gemeente:

Het aandeel inwoners van niet-Europese origine in de stad Antwerpen per wijk:

Het aandeel inwoners van niet-Europese origine in de provincie Antwerpen per wijk:

